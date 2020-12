Cục An ninh điều tra nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

Ngày 11/12, Bộ Công an tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020 của Cục An ninh điều tra.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc đơn vị này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù ở mỗi giai đoạn có tên gọi, mô hình tổ chức khác nhau, Cục An ninh điều tra - Bộ Công an luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Đơn vị cũng luôn khẳng định vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt của lực lượng An ninh nhân dân trong điều tra, xử lý các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm khác.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tình hình mới đã đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với lực lượng CAND nói chung, lực lượng an ninh điều tra nói riêng, đòi hỏi bất cứ tình huống nào, lực lượng cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tình hình mới đã đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với lực lượng CAND nói chung, lực lượng an ninh điều tra nói riêng. Ảnh: Bộ Công an.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng an ninh điều tra là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với đó, bảo đảm cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, kỷ cương cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh điều tra trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và chấp hành các quy định của pháp luật.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đặc biệt, không để xảy ra biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị.

Tổ chức tiền thân của Cục An ninh điều tra là Phòng Chấp pháp, được thành lập ngày 31/12/1951 thuộc Ty bảo vệ chính trị, Nha Công an Trung ương, có nhiệm vụ chính là “bắt, hỏi cung đối tượng của các vụ án do thám, phản động”...

Đến tháng 6/1981, Cục Chấp pháp tách thành hai bộ phận gồm Cục An ninh điều tra thuộc Tổng cục An ninh và Cục Cảnh sát điều tra thuộc Tổng cục Cảnh sát. Từ đây, tên gọi Cục An ninh điều tra chính thức ra đời. Năm 1996, Bộ Công an xác định ngày 31/12/1951 là ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra.