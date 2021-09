Cuba tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ ngày 3/9

Tất cả trẻ em trong độ tuổi vị thành niên ở Cuba sẽ được tiêm ít nhất hai liều vaccine Soberana-2 do nước này phát triển, bắt đầu từ ngày 3/9.

Theo báo Cubadebate, Ileana Morales Suarez, quan chức Bộ Y tế nói rằng chiến dịch này sẽ diễn ra tại hàng nghìn phòng khám trong cộng đồng, tương tự những chương trình tiêm chủng thường niên về các loại bệnh khác cho trẻ em.

Theo Viện Finlay của nhà nước Cuba, các thử nghiệm ở trẻ vị thành niên cho thấy vaccine an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn ở người lớn.

Quyết định được đưa ra khi Cuba đang chống chọi với một đợt bùng phát Covid-19 do biến chủng Delta gây ra, gây áp lực lên hệ thống y tế và ảnh hưởng đến người trẻ nhiều hơn so với những đợt bùng phát trước do các biến chủng khác gây ra.

Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày Cuba có từ 6.500-7.000 trường hợp mắc mới, và 70-80 ca tử vong. Tuy các số liệu giảm đáng kể so với vài tuần trước, Cuba vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh bình quân cao so với mức trên 100.000 người.

Cuba sẽ tiêm vaccine Soberana-2 cho trẻ vị thành niên bắt đầu từ ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

Người trưởng thành ở Cuba được tiêm một loại vaccine Covid-19 khác cũng do Cuba tự phát triển - Abdala. Cuba sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, với mục tiêu toàn bộ người trưởng thành đủ điều kiện được tiêm liều đầu tiên trong số 3 liều trước tháng 9.

Nước này đang nỗ lực tiêm chủng cho hơn 90% dân số vào tháng 12.

Cả hai loại vaccine của Cuba, được báo cáo là có hiệu quả hơn 90%, đã được các cơ quan quản lý trong nước chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp, dù dữ liệu vẫn chưa được công bố trên các tạp chí được bình duyệt.

Theo thống kê của chính phủ Cuba, thủ đô Havana đã tiêm chủng đầy đủ 3 liều vaccine cho 60% trong số 2,2 triệu cư dân. Số ca mắc và tử vong bình quân trên 100.000 người của thành phố này thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, theo Reuters.

Hiện khoảng 50% trong số 11,3 triệu người dân Cuba đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, với hơn 3,5 triệu người được tiêm chủng đầy đủ.