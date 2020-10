Cửa hàng thời trang cao cấp Mỹ lo bị cướp bóc sau bầu cử tổng thống

Hàng loạt cửa hàng thời cao cấp ở Mỹ như Gucci hay Louis Vuitton tăng cường an ninh để đề phòng nguy cơ bị đập phá và cướp bóc sau đêm bầu cử tổng thống 3/11 tới.

Vào thời điểm này hàng năm, các khách hàng của Magnificent Mile - khu thương mại hàng đầu ở Chicago (bang Illinois, Mỹ) - chờ đợi Louis Vuitton khoe những món đồ trang trí kỳ lạ trên cửa sổ. Nhưng theo Reuters, trong những ngày tháng 10, các cửa sổ được giấu sau tấm ván gỗ sơn màu cam sáng.

Hàng loạt cửa hàng thời trang như Gucci, H&M và Nordstrom đã đông đúc trở lại. Hồi mùa xuân và mùa hè, những cửa hàng này trở thành đối tượng tấn công của đám đông biểu tình cướp bóc. Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra ở hơn 100 thành phố tại Mỹ.

Nhiều chuyên gia an ninh cảnh báo cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể gây ra tình trạng bất ổn dân sự mới. Vì vậy, chủ các cửa hàng tìm cách giữ an toàn cho tài sản và nhân viên để đề phòng nguy cơ bạo lực đường phố bùng phát một lần nữa.

Cửa hàng Louis Vuitton ở thành phố Chicago được che chắn bằng tấm ván gỗ sơn màu cam sáng. Ảnh: Reuters.

Đập phá, cướp bóc

"Bạn phải hỏi rằng chúng ta có muốn an toàn không", ông Andy, 50 tuổi, chủ sở hữu của Vickie’s Nail Salon, nói. Cửa hàng của ông ở Magnificent Mile bị tấn công và cướp bóc sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu hồi tháng 8.

Kể từ đó, ông Andy đóng ván gỗ che cửa sổ. Ông cũng đặt thêm một tấm ván nữa ở cửa chính trong thời gian đóng cửa. "Hãy nhìn xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào sau cuộc bầu cử. Nếu cảm thấy không an toàn, chúng tôi phải bít kín cửa sổ và cửa ra vào bằng ván hàng đêm", ông chia sẻ.

Aon, nhà môi giới bảo hiểm lớn nhất thế giới, cho biết hầu hết công ty bán lẻ được khảo sát đều đang cân nhắc việc bảo vệ cửa hiệu bằng ván gỗ. Ông MaryAnne Burke, Giám đốc điều hành của Aon, tiết lộ khoảng 70% nhà bán lẻ đã dùng cách này trong các cuộc biểu tình vào tháng 5 và tháng 6.

Những nhà bán lẻ như Gucci, H&M, Under Armour và Apple từ chối bình luận về kế hoạch bảo vệ an ninh trong giai đoạn bầu cử. Hơn 20 chuyên gia tư vấn an ninh, công ty bảo hiểm và nhân viên cho biết các công ty đang lắp đặt kính cường lực, thuê thêm nhân viên bảo vệ và tiếp tục chắn, bít kín tòa nhà.

Các nhà bán lẻ tìm cách tăng cường an ninh cửa hàng, bảo vệ tài sản và nhân viên. Ảnh: Reuters.

Trong một số vụ bạo động trước đây, những kẻ biểu tình bạo lực đã đập vỡ cửa sổ, cướp bóc hàng hóa và đôi khi đốt cháy cửa hàng ở nhiều thành phố như Chicago, New York, Los Angeles và Portland. Những kẻ cực đoan núp dưới vỏ bọc của cuộc biểu tình ôn hòa Black Lives Matter.

Trong báo cáo hàng quý công bố ngày 21/8, Foot Locker tiết lộ đã mất trắng 18 triệu USD từ "tình trạng bất ổn xã hội gần đây". Những kẻ cướp bóc nhắm vào các hãng bán giày thể thao như Foot Locker vì sản phẩm của họ dễ mang đi và dễ đổi thành tiền mặt. Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ tư nhân Pinkerton cho biết đã tuyển thêm 50% nhân viên ở Chicago trong quý này.

Nguy cơ bất ổn vì cuộc bầu cử

Sau khi né tránh cam kết trong nhiều tuần, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nếu thua đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11. Nhưng ông Trump vẫn tiếp tục cảnh báo về nguy cơ gian lận bầu cử.

“Các công ty hoạt động tại Mỹ nên lường trước rủi ro bất ổn xã hội và bạo lực chính trị vẫn gia tăng trước, trong và sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới", ông Jonathan Wood, nhà phân tích hàng đầu của công ty tư vấn rủi ro Control Risks, khẳng định.

“Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng điều tồi tệ nhất đã qua. Tất cả chúng ta đều theo dõi tin tức", ông Bob Moraca, người đứng đầu Rock Security Group, nhận xét. "Họ lo điều tương tự sẽ xảy ra vì cuộc bầu cử", ông Marian Bobelea, Chủ tịch Starr Industries, công ty chuyên cung cấp giàn giáo xây dựng, bình luận.

Ông Brad Campbell, nhà sáng lập công ty sản xuất kính an ninh Riot Glass, tiết lộ công ty ông và một số công ty chuyên lắp đặt cửa sổ được gia cố khác đang gấp rút hoàn thành công việc tại hàng trăm cửa hàng ở Mỹ. "Mọi người đều muốn công việc hoàn thành trước cuộc bầu cử", ông giải thích.

Các cửa sổ cửa hàng được che kín để gia tăng sự an toàn. Ảnh: Reuters.

Alumatec Pacific Products, công ty cung cấp cửa cuốn thường được các nhà bán lẻ lớn sử dụng, cho biết họ chứng kiến nhu cầu gia tăng từ những doanh nghiệp nhỏ hơn như cửa hàng rượu. Nguyên nhân là nguy cơ bất ổn vì cuộc bầu cử sắp đến gần.

Trong khi đó, cảnh sát Chicago đang tiến hành các cuộc diễn tập ứng phó và cảnh báo những nhà bán lẻ tăng cường an ninh, theo Chánh Thanh tra Cảnh sát David Brown.