Cửa hàng bị tạm đóng cửa vì để trăm khách tụ tập săn giày

Một cửa hàng của nhà bán lẻ giày Foot Locker bị tạm dừng hoạt động khi để đám đông tụ tập săn mẫu giày phiên bản giới hạn, vi phạm quy định giãn cách chống dịch.

Tổng cục Du lịch Singapore (STB) đã yêu cầu nhà bán lẻ giày Foot Locker tạm dừng hoạt động tại cửa hàng Orchard Gateway @ Emerald trong 10 ngày, kể từ thứ 7 (5/12), do không tuân thủ các biện pháp quản lý an toàn chống dịch Covid-19, The Straits Times đưa tin.

Đám đông hơn 100 người chờ đợi từ đêm để chờ săn đôi giày thương hiệu Adidas phiên bản giới hạn.

"Tối thứ 6 (4/12), đám đông lớn đã tụ tập tại cửa hàng để chào đón sự kiện ra mắt sản phẩm, bất chấp lời khuyến cáo nhiều lần của các cơ quan thực thi công vụ về giãn cách xã hội", STB cho biết trong một tuyên bố chung với Enterprise Singapore.

Tối 4/12, bức ảnh chụp lại cho thấy có một đám đông khoảng 100 người chen chúc phía ngoài cửa hàng để chờ đợi mở bán đôi giày phiên bản giới hạn vào ngày hôm sau.

Đến 20h30, đám đông được giải tán khi cảnh sát tới can thiệp.

Dòng giày thể thao Yeezy của Adidas, sản phẩm của sự hợp tác giữa rapper Kanye West và thương hiệu này, đã thu hút rất đông tín đồ mê giày tại Singapore và nước ngoài trong những lần ra mắt trước đó.

Foot Locker Singapore trước đó đã quảng cáo đây là nơi để mua được những đôi giày độc quyền.

Adidas Singapore đã tổ chức một cuộc bắt thăm trực tuyến để mua bản phát hành giới hạn. Tuy nhiên, nhiều người đam mê giày thể thao đã bỏ lỡ cơ hội đó và muốn thử vận ​​may của họ tại Foot Locker, do giá bán lại của đôi giày này cao.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 5/12, sau lệnh cấm, lượng khách tại cửa hàng không còn đông đúc. Các nhân viên an ninh thông báo cho một số người đứng đợi bên ngoài cửa hàng rằng buổi ra mắt giày thể thao đã bị hủy bỏ.

Trong thời gian bị đình chỉ, cửa hàng Foot Locker’s Orchard không được phép thực hiện các hoạt động bán lẻ trực tiếp, nhưng có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động bán hàng online.

Nhân viên an ninh thông báo cho một số khách còn chờ đợi rằng sự kiện ra mắt đã bị hủy bỏ.

Cơ quan chức năng cho biết các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và các hành động cưỡng chế tiếp theo có thể được thực hiện.

STB nói thêm rằng các doanh nghiệp nên tổ chức bán hàng trực tuyến thay vì tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm trực tiếp có thể thu hút đám đông.

"Nếu tổ chức các buổi ra mắt, doanh nghiệp phải đảm bảo có kế hoạch mạnh mẽ để áp dụng các biện pháp quản lý an toàn, bao gồm quản lý đám đông và giới hạn khoảng cách".

Một phát ngôn viên của Foot Locker nói với The Straits Times rằng họ sẽ không tổ chức bất kỳ sự kiện nào tại cửa hàng vào cuối tuần này.

"Chúng tôi coi trọng vấn đề giãn cách xã hội và đang làm việc tích cực, chủ động để duy trì khoảng cách an toàn cho tất cả khách mua hàng cũng như nhân viên của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi các giới hạn về lượng người tối đa tại tất cả cửa hàng theo nguyên tắc do chính quyền địa phương đưa ra".