Cú tụt hạng không thể ngờ của Jimin (BTS)

Ngày 13/4, tờ YTN đưa tin trong tuần thứ 2 trên bảng xếp hạng Hot 100, ca khúc Like Crazy tụt từ vị trí đầu tiên xuống số 45. Trước ca khúc này, chưa có bài hát nào rơi từ vị trí số một xuống ngoài top 40 chỉ trong một tuần.

Forbes cho biết đây là lần tụt hạng lớn nhất trong lịch sử nửa thế kỷ của bảng xếp hạng Billboard. Trước đây, "kỷ lục" này được nắm giữ bởi Taylor Swift. Đĩa đơn Willow ra mắt ở vị trí số một trên Hot 100 vào tháng 12/2020. Sau đó, nó rơi xuống vị trí 38 vào tuần sau.

Lý do chính dẫn đến sự tụt hạng của Jimin là doanh số. Tuần đầu tiên ra mắt, đĩa đơn bán được 241.000 bản, ghi nhận doanh số lớn nhất trong năm 2023 ở Mỹ. Đến tuần thứ 2, Like Crazy chỉ bán được 15.000 bản.

Trước sự việc, người hâm mộ của Jimin đặt ra nghi vấn về phương pháp tổng hợp của Billboard. Họ chỉ ra rằng doanh số album của Jimin được dự đoán đạt từ 110.000 đến 130.000 bản. Tuy nhiên, trong thông báo của Billboard chỉ có 15.000 bản, tương đương khoảng 10% con số dự đoán trước đó.

Trên các trang mạng xã hội, fan của Jimin phản ứng mạnh, không chấp nhận kết quả. Một bộ phận ý kiến yêu cầu Billboard có lời giải thích thỏa đáng.

Ngày 17/3, Jimin phát hành album Face, đánh dấu sự trở lại với tư cách nghệ sĩ solo. Ca khúc chủ đề Like Crazy mang đến cảm giác tinh tế, nhẹ nhàng.

Billboard thông báo vào ngày 4/4, ca khúc chủ đề Like Crazy dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, thay thế vị trí của Flowers (Miley Cyrus). Like Crazy đạt được 254.000 điểm cho doanh số bán đĩa và lượt tải xuống, trong khi lượt phát trực tuyến đạt 10 triệu. Lượt phát sóng trên đài phát thanh là 64.000 điểm trong tuần đầu tiên kể từ khi phát hành.

Jimin được nhắc đến là nghệ sĩ solo đầu tiên của Kpop giành được vị trí này. Trước đây, những ca khúc khác của nhóm BTS từng đứng đầu Billboard Hot 100 là Dynamite và Butter.

