Cử tri mong Phó giám đốc Công an TP.HCM siết chặt tình trạng cướp giật

Cử tri ở quận Bình Thạnh mong đại tá Nguyễn Sỹ Quang có những giải pháp đấu tranh các loại tội phạm ma túy, công nghệ cao, đặc biệt siết chặt tình trạng cướp giật ở thành phố.

Tối 18/5, tại trường THCS Phú Mỹ diễn ra buổi tiếp xúc giữa các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) với cử tri tại đơn vị bầu cử số 2 - TP.HCM (quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh).

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM, Phó giám đốc Công an TP.HCM là một trong 5 ứng viên ra tranh cử.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang trình bày tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lê Trai.

Trình bày tại buổi tiếp xúc, đại tá Quang khẳng định với gần 28 năm công tác tại TP.HCM, bản thân ông đã nỗ lực, cùng tập thể Công an TP góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội TP trong mọi tình huống, kéo giảm tội phạm liên tiếp 6 năm gần đây; đóng góp ý kiến xây dựng nhiều văn bản pháp luật và các chủ trương giải pháp quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội TP ngày càng phát triển, hội nhập.

Phó giám đốc Công an TP.HCM cho rằng nếu được cử tri tín nhiệm, ông Quang sẽ luôn cầu thị, lắng nghe và đối thoại thẳng thắn nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để chuyển tải đầy đủ, trung thực đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết và giám sát theo dõi đến cùng kết quả nhằm trả lời thỏa đáng cho cử trị.

Bên cạnh đó, đại tá Quang cũng cam kết sẽ tập trung đề xuất Quốc hội về các quyết sách phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cải cách mạnh mẽ nền hành chính hướng về cơ sở, lấy người dân làm trọng tâm; kiên trì cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM kiến nghị Quốc hội điều tiết ngân sách hợp lý để TP có điều kiện đầu tư, phát triển; ưu tiên xây dựng chính quyền đô thị, TP thông minh; quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc cấp bách như kẹt xe, môi trường, ngập nước.

Sau phần trình bày của ứng cử viên Nguyễn Sỹ Quang, đông đảo cử tri quận Bình Thạnh tỏ ra đồng tình và đánh giá cao chương trình hành động của ứng cử viên này.

Cử tri quận Bình Thạnh gửi gắm nhiều tâm tư đến đại tá Nguyễn Sỹ Quang. Ảnh: Lê Trai.

Ông Trần Huy Lượng, cử tri phường 17, quận Bình Thạnh cho rằng nếu trúng cử đại biểu Quốc hội thì mong ông Nguyễn Sỹ Quang sẽ có những giải pháp đấu tranh các loại tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao.

Còn cử tri Danh Thị Hồng Vân thể hiện sự tâm đắc trước chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Sỹ Quang về các vấn đề cải cách hành chính, đề xuất điều tiết ngân sách, giảm ngập nước, kẹt xe.

"Nếu ông được dân cử đại biểu Quốc hội thì mong ông đề nghị để làm sao tăng luật hình sự đối với vấn nạn đua xe, bởi tình trạng này rất gây nguy hiểm cho người khác", bà Vân đề nghị.

Ngoài ra, các cử tri khác còn gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến đại tá Nguyễn Sỹ Quang, mong Phó giám đốc Công an TP.HCM luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; tiếp tục đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự; siết chặt tình trạng cướp giật và tội phạm ẩn nấp trong các căn hộ chung cư cao cấp.