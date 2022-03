Cú tát làm lu mờ mọi thứ ở Oscar 2022

Việc Will Smith có hành động bạo lực trên sóng trực tiếp là một trong những vụ bê bối gây tranh cãi tại sự kiện trao giải của Viện Hàn lâm.

Theo Page Six, sự chú ý của lễ trao giải Oscar 2022 hiện tại đổ dồn vào tài tử Will Smith. Không chỉ giành chiến thắng hạng mục quan trọng Nam diễn viên chính xuất sắc, sao phim King Richard còn gây sốc truyền thông khi tát diễn viên hài Chris Rock ngay trên sân khấu.

Sau vụ dùng bạo lực trên sân khấu lớn, Will Smith ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao thường xuyên bị gọi tên trong các mùa Oscar sắp tới.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar Will Smith bước lên sân khấu, thực hiện hành động tát tài tử Chris Rock vì câu nói đùa về tình trạng rụng tóc của vợ anh - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith.

Oscar bị lu mờ

Theo Elle, lễ trao giải Oscar 2022 tưởng chừng diễn ra trong yên bình cho đến khi Chris Rock lên sân khấu đọc tên người thắng giải hạng mục Phim tài liệu xuất sắc. Sau khi xướng tên bộ phim Summer of Soul, Chris Rock nán lại sân khấu để pha trò cho khán giả nhưng lại gây tác dụng ngược.

Trên sân khấu, Chris Rock gọi tên Jada Pinkett Smith bằng trò đùa mang tính miệt thị: "Anh nóng lòng gặp em trong G.I Jane 2".

G.I Jane là bộ phim do Demi Moore đóng chính. Trong phim, nữ chính cạo trọc đầu để vào vai quân nhân. Việc so sánh mái tóc trọc (vốn do hội chứng rụng tóc gây ra) của Jada với tạo hình nhân vật trong phim bị cho là kém duyên.

Ban đầu, Will Smith cười trừ. Nhưng khi máy quay hướng đến Jada Pinkett, nữ diễn viên tỏ thái độ khó chịu. Sau phản ứng của vợ, tài tử Aladdin lập tức lên sân khấu và tát Chris Rock.

Will Smith xin lỗi khán giả và Viện Hàn lâm nhưng không nhắc đến Chris Rock trong bài phát biểu. Ảnh: Getty.

Cú tát trên sân khấu Oscar ngay lập tức thu hút sự chú ý của khách mời. Từ các diễn viên Nicole Kidman, Lupita Nyong'o, Jason Momoa... đều bất ngờ trước hành động không thể lường trước của Will Smith.

Sau khi có hành động quá khích trên sân khấu, Will Smith tiếp tục la ó, dùng những từ ngữ nhạy cảm để nói về Chris Rock. Ban tổ chức sau đó tắt âm nhằm tránh từ ngữ xấu lọt vào sóng truyền hình.

Từ khóa Will Smith nhanh chóng lọt vào top trending của Twitter Mỹ. Dân mạng quốc tế liên tục đặt dấu hỏi về hành động quá khích của nam diễn viên. "Đánh người trên sân khấu à? Tôi có nhìn nhầm không vậy?", "Will Smith nên bình tĩnh và có cách giải quyết ổn thỏa hơn", "Tôi không nghĩ bạo lực là cách giải quyết tốt", "Smith muốn tái hiện hình ảnh Batman tát Robin à?"... là một số bình luận của dân mạng.

Giọt nước tràn ly

Đây không phải lần đầu Chris Rock và Will Smith xảy ra xích mích. Năm 2016, nam diễn viên trượt đề cử Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc dù có màn trình diễn ấn tượng trong Concussion.

Điều đó khiến nam diễn viên bất mãn. Anh quyết định không tham dự giải thưởng của Viện Hàn lâm. Vợ của Will Smith thời điểm đó cũng không hài lòng với việc này. Cô đăng lên trang cá nhân bày tỏ quan điểm rằng Viện Hàn lâm đang quá ưu ái người da trắng và bỏ quên các ngôi sao da màu.

Năm 2016, Chris Rock chủ trì lễ trao giải Oscar. Trên sân khấu, nam danh hài đã chế giễu vợ chồng nhà Smith. "Jada Pinkett Smith đã không có mặt tại chương trình này. Cô ấy tẩy chay giải Oscar giống như tôi tẩy chay quần lót của Rihanna vậy", nam diễn viên nói tại sân khấu lớn.

Sao phim Grown Ups sau đó nhắc đến Will Smith: "Đúng là thật không công bằng khi cậu ấy diễn tốt vậy mà không được đề cử. Tôi cũng thấy thật không công bằng khi Smith nhận cát-xê 20 triệu USD cho Wild Wild West".

Theo Page Six, hiềm khích cũ cộng với lời chế giễu mới nhất của Chris Rock đều là tại sân khấu lớn của Oscar khiến Will Smith mất bình tĩnh. Cú tát trên chỉ là giọt nước tràn ly.

Đây không phải lần đầu Chris Rock "kiếm chuyện" nhà Smith. Ảnh: Getty.

Sau khi tát Chris Rock, nam diễn viên được đồng nghiệp khuyên bình tĩnh. Theo People, hàng loạt diễn viên như Bradley Cooper, Tyler Perry và Denzel Washington tiến đến an ủi. "Em nên bình tĩnh hơn. Khi em ở đỉnh cao thì ma quỷ sẽ tìm đến mình", Washington nói với nam diễn viên.

Sau màn ẩu đả trên sân khấu, Will Smith nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Trong lúc phát biểu, nam diễn viên bật khóc vì có hành vi quá khích. "Tôi xin lỗi vì đã hành xử như ông bố điên rồ Richard Williams trong phim. Tôi mong Viện Hàn lâm tiếp tục mời tôi trở lại", anh nói.

Chris Rock - người bị Will Smith tát - chọn cách không làm lớn chuyện. Trả lời ABC News, đại diện Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho biết nam danh hài không kiện đồng nghiệp.

"Các điều tra viên của LAPD biết được sự cố giữa hai cá nhân trong lễ trao giải của Viện Hàn lâm. Vụ việc liên quan đến chuyện một người tát người khác. Hiện tại, cá nhân liên quan từ chối khai báo với cảnh sát", đại diện LAPD nói.

Điều tra viên cho biết Sở cảnh sát Los Angeles sẵn sàng có mặt để điều tra nếu đương sự muốn báo cáo sự cố.

Những sự cố gây tranh cãi của Oscar

Không chỉ là sự kiện trao giải được mong đợi nhất giới giải trí, thảm đỏ và sân khấu Oscar còn là nơi xảy ra nhiều sự cố hy hữu, không thể lường trước đến từ các ngôi sao.

Chỉ một năm trước, khán giả bất ngờ trước màn phát biểu nhận giải của nam diễn viên Daniel Kaluuya. Anh được trao giải Nam phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong bộ phim Judas and the Black Messiah.

Trong bài phát biểu cảm ơn đạo diễn, ê-kíp phim và gia đình, Kaluuya bỗng nhắc đến chuyện nhạy cảm của cha mẹ. "Cảm ơn cuộc sống. Thật đáng kinh ngạc khi cha mẹ đã quan hệ tình dục và sinh ra tôi. Tôi thật hạnh phúc vì được đứng ở đây", nam diễn viên nói.

Sau khi màn hình máy quay chuyển đến gia đình, mẹ của anh nhăn mặt xấu hổ, trong khi em gái Kaluuya gục mặt trước bài phát biểu của anh trai.

Một sự cố gây tranh cãi và đáng quên khác là tại sân khấu lễ trao giải Oscar năm 1974. Trong lúc MC David Niven giới thiệu Elizabeth Taylor lên sân khấu đọc tên bộ phim thắng giải Phim xuất sắc, một giáo viên khỏa thân 100% chạy lướt ra sân khấu.

Tranh cãi - "gia vị" không thể thiếu trong mỗi mùa Oscar. Ảnh: Getty, Vogue.

Song, màn làm lố này bị cho là dàn dựng. Trong cuộc phỏng vấn của Los Angeles Times, Robert Metzler - người xử lý khủng hoảng cho Oscar - nói vợ anh phát hiện David Niven cười vì hài lòng với mọi thứ xảy ra trên sân khấu.

Lý do thứ hai khiến ban tổ chức giải Oscar bị cáo buộc dàn dựng để gây chú ý là người đàn ông tên Robert Opel không hề chịu hình phạt gì sau đó. Ông còn được mời để phát biểu về màn khỏa thân gây sốc trên sóng truyền hình.

Theo Yahoo, lễ trao giải Oscar không hiếm sự cố hy hữu sau 94 lần tổ chức. Dần dần, những vụ việc gây tranh cãi dần trở thành yếu tố không thể thiếu ở sự kiện của Viện Hàn lâm.

Mỗi năm, trước thềm diễn ra lễ trao giải Oscar, công chúng được dịp nhớ về những khoảnh khắc tranh cãi, từ việc Halle Berry bị cưỡng hôn trên sân khấu, Michael Moore chỉ trích tổng thống Mỹ trong lúc phát biểu, màn giả gái thảm họa của James France trên sân khấu Oscar 2011 cho đến sự cố đọc nhầm giải thưởng năm 2017...

Năm nay, Will Smith thành công trong việc khiến truyền thông và khán giả nói về nhiều sau cú tát bất ngờ trên sân khấu. Tài tử King Richard cũng không thoát khỏi số phận bị nhắc tên trong những mùa Oscar về sau.