'Cú tát' dành cho Amber Heard

Phiên tòa xử vụ kiện của Johnny Depp và Amber Heard đang đi vào những ngày cuối. Thế cờ đang tạm thời nghiêng về tài tử sinh năm 1963.

"Anh ấy (Depp) chưa từng đẩy tôi xuống cầu thang, đá vào người tôi hay làm gì khác cả", Kate Moss bênh vực tình cũ thông qua video gửi tòa án vào ngày 25/5 (giờ địa phương).

Thái độ của Johnny Depp khi Amber Heard khóc ở phiên tòa Nữ diễn viên khóc và kể người hâm mộ của Depp dọa giết, tấn công cô trên các nền tảng mạng xã hội.

Những dòng chia sẻ ngắn ngủi của siêu mẫu Anh chứa đầy sức nặng. Một câu nói khẳng định đã xoay chuyển cục diện của vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard. Ngoài việc bảo vệ danh dự cho Depp, đó cũng là "cú tát" vào mặt Heard, bóc trần sự dối trá của minh tinh 36 tuổi.

Theo dõi phần trả lời của Kate Moss, Depp cười còn Heard chau mày, theo NBC News. Ngoài Moss, Johnny Depp còn mời đến những nhân chứng giá trị như nhà tâm lý học Shannon Curry, Morgan Tremaine, cựu nhân viên của TMZ, Bryan Neumeister, chuyên gia phân tích dữ liệu hình ảnh, Chủ tịch Walter Hamada của DC Films. Những phân tích, phát ngôn đầy sức nặng của họ một lần nữa khiến cán cân vụ kiện nghiêng phần lớn về phía Depp.

Kate Moss vạch mặt Heard

Trong phiên đối tụng hôm 25/5 ở tòa án Fairfax, bang Virginia, Mỹ, một nhân chứng quan trọng của Depp là tình cũ Kate Moss đã đứng ra lấy lời khai. Tại đây, người đẹp xứ sương mù thanh minh cho Depp và phủ nhận thông tin bị người yêu cũ bạo hành như lời Amber Heard từng nói.

Luật sư của Depp chất vất Moss về chuyến nghỉ dưỡng ở Golden Eye, Jamaica thời cả hai còn yêu nhau, và đặt câu hỏi chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Moss nhớ lại: "Khi chúng tôi rời khỏi phòng, trời đang mưa bão. Johnny bước ra trước tôi. Tôi theo sau anh ấy và bị trượt xuống cầu thang khiến lưng đau kinh khủng".

Depp đang có lợi thế trong vụ kiện với Heard. Ảnh: AP.

Siêu mẫu kể cô đã hét toáng lên vì đau đớn và chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Anh ấy chạy đến giúp tôi và bế tôi lên phòng. Y tế được gọi đến để chăm sóc cho tôi", Moss chia sẻ.

Cô cũng khẳng định trong quãng thời gian gắn bó, Depp chưa một lần có hành động bạo hành đối với mình. Sau đó, khi được luật sư của Heard chất vấn, tài tử Alice Through The Looking Glass cũng trả lời giống Moss. Anh cho biết đã kể câu chuyện này cho Heard khi cả hai còn mặn nồng. Thế nhưng nữ diễn viên đã xuyên tạc câu chuyện bằng "trí tưởng tượng xấu xí" của cô.

Những chia sẻ trước tòa của Kate Moss lẫn Depp như một "gáo nước lạnh" tạt vào mặt Heard, theo Fox News. Luật sư ngành giải trí Nicole Haff phân tích trên Daily Mail rằng lời khai của siêu mẫu Anh sẽ tác động đối với bồi thẩm đoàn. Họ sẽ thiếu tin tưởng đối với Heard, đồng thời đặt câu hỏi về độ xác tín trong những lời khai của nữ diễn viên tại các phiên điều trần trước đó.

"Tôi nghĩ rằng bồi thẩm đoàn sẽ tin tưởng vào lời khai của Moss vì cô ấy và Depp gắn bó với nhau trong nhiều năm. Hơn hết, nếu Moss và Depp có mối quan hệ không tốt đẹp, cô ấy có thể lên án, nói những lời tổn hại đến nam diễn viên. Song trước giờ, Moss chưa một lần làm vậy", Nicole Haff nói thêm.

Ngoài Kate Moss, chuyên gia phân tích dữ liệu hình ảnh - Bryan Neumeister - cũng vạch mặt Heard và đội ngũ pháp lý của nữ diễn viên khi sử dụng công cụ chỉnh sửa ảnh để thay đổi bản chất sự việc.

Anh cho biết các bức ảnh chụp lại vết thương của Heard cung cấp trước tòa đều bị can thiệp bằng phần mềm photoshop. Đồng thời, chuyên gia đề nghị tòa nên xem xét kỹ các bằng chứng do phía sao phim Aquaman đệ trình.

Heard lộ sự dối trá

Dễ nhận thấy, lời khai từ đội ngũ nhân chứng của Amber Heard có phần thua kém phía Johnny Depp về độ uy tín và tính giá trị. Các nhân chứng của nữ diễn viên gồm em gái Whitney Henriquez, dàn bạn thân: nhà sản xuất iO Tillett Wright, Bruce Witkin, Pennington, diễn viên Ellen Barkin.

Điểm chung trong lời khai của họ đều tập trung vào việc Depp nghiện ngập, nóng nảy, dễ ghen tuông và bạo hành Heard. Những chi tiết này không phải là mới, thậm chí từng được nhắc đến trong những vụ kiện trước đó giữa Depp và Heard.

Heard ngày càng mâu thuẫn trong lời khai. Ảnh: EPA.

Ngược lại, dàn nhân chứng của Depp khá hùng hậu, gồm các chuyên gia, bác sĩ, luật sư, cảnh sát... Với vị thế, trách nhiệm nghề nghiệp của họ, tính pháp lý, độ chuẩn xác trong từng lời khai vì thế sẽ cao hơn. Vì vậy, ở góc độ nào đó, các thành viên trong bồi thẩm đoàn chắc chắn sẽ dành sự tin tưởng trước lời khai của các nhân chứng bênh vực Depp.

Đội ngũ pháp lý của Depp cũng nắm được những sơ hở trong lời khai của Heard, từ đó có cuộc tấn công mạnh mẽ và trực diện. Thông qua các nhân chứng, họ lột trần những cáo buộc dối trá từ phía đối phương.

Cụ thể, Heard tố cáo Depp là người tìm mọi cách để "đá" cô khỏi bom tấn Aquaman. Đồng thời cho rằng việc vướng vào rắc rối với chồng cũ khiến cô gặp khó khăn khi tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu siêu anh hùng.

Trước cáo buộc này, phía Depp mời Chủ tịch Walter Hamada của DC Films để "đập tan" những lời lẽ của Heard. Người đứng đầu của DC Films cho rằng từng xem xét thay diễn viên đóng Aquaman and the Lost Kingdom vì Amber Heard diễn xuất yếu, tương tác kém với nam chính Jason Momoa.

Xuất hiện thông qua video ghi hình sẵn, Hamada khẳng định lùm xùm kiện tụng liên quan đến Johnny Depp không là nguyên nhân khiến Heard có thể mất vai ở bom tấn siêu anh hùng.

Ngoài ra, cũng trong phiên đối tụng, Depp cũng nói rõ việc anh từng gặp lãnh đạo của Warner Bros. nhưng không phải tìm cách sa thải người bạn đời như lời Heard nói. Ngược lại, theo lời tài tử, anh đã thuyết phục họ nhận Heard vào dự án.

"Cuối cùng Heard cũng được nhận vào dự án. Điều đó cho thấy tôi không tìm cách để họ sa thải cô ấy", anh nói trước tòa.

Trong một diễn biến khác, khi nhân chứng của Depp là chuyên gia ngành giải trí Kathryn Arnold cho rằng sự nghiệp của minh tinh chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi vướng vào vụ kiện với chồng cũ.

Người này cũng so sánh thu nhập của Heard với loạt diễn viên khác như Jason Momoa, Ana de Armas, Gal Gadot, Zendaya, Chris Pine... và đưa ra kết luận rằng đường hướng sự nghiệp của Heard sẽ thăng hoa ra sao, nếu không chịu sự tác động tiêu cực từ phát ngôn của Adam Waldman - cựu luật sư của Depp.

Ngay lập tức, Depp mời Doug Bania - chuyên gia đánh giá về thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ - để phản bác lại Kathryn Arnol. Người này nhấn mạnh Amber Heard không phải là ngôi sao hạng A dù Aquaman (2018) thành công. Đồng thời, phía Heard không nên so sánh nữ diễn viên với minh tinh Gal Gadot, Zendaya, Chris Pine... Sự so sánh đó là khập khiễng, vì dàn minh tinh kể trên đều nổi tiếng hơn Heard nhiều lần, theo chuyên gia Doug Bania.

Thông qua các phiên thẩm vấn chéo, Depp và đội ngũ của anh đang tạo ra sự lấn át trước đối phương và giành những lợi thế nhất định, tạo sự thiện cảm trước công chúng.

Cuộc chiến pháp lý của cặp sao sẽ kết thúc ra sao?

Chỉ còn một ngày vụ kiện trị giá 50 triệu USD giữa Depp và Heard sẽ kết thúc. Khán giả đặt câu hỏi liệu minh tinh hay tài tử sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý lần này.

Theo tờ Los Angeles Times, chuyên gia phân tích sau khi luật sư của hai bên kết thúc phần trình bày, 7 thành viên trong bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu nghị án. Họ sẽ quyết định xem Heard có nói xấu Depp trong bài báo trên Washington Post vào năm 2018 hay không.

Trong trường hợp họ nhận thấy Heard cố tính nói xấu chồng cũ, nữ diễn viên phải bồi thường thiệt hại cho Depp. Dù vụ kiện phỉ báng có trị giá 50 triệu USD nhưng bồi thẩm đoàn là những người quyết định xem tài tử sẽ được nhận số tiền nhiều hoặc ít hơn.

Ngược lại, nếu bồi thẩm đoàn nhận thấy Heard không cố tình nhắc đến chồng cũ trong bài báo, cô không phải chịu mức bồi thường. Vì đây là vụ kiện dân sự nên dù kết quả ra sao, Heard và Depp đều không đối mặt với cáo buộc hình sự.

Depp hay Heard sẽ là người chiến thắng trong vụ kiện. Ảnh: EPA.

Trong vụ án dân sự, cá nhân hoặc tổ chức (nguyên đơn) yêu cầu bị đơn phải chịu trách nhiệm về những hành vi gây hại hoặc sai trái. Nếu nguyên đơn thành công, họ sẽ được nhận chi phí bồi thường từ bị đơn.

Các vụ án dân sự rất đa dạng, có thể là tranh chấp hợp đồng, trục xuất ai đó khỏi khu dân cư cho đến thương tích do tai nạn xe hơi... Vụ án dân sự nhằm mục đích bồi thường cho người bị hại, không phải trừng phạt bị cáo.

Nghĩa vụ chứng minh trong vụ án dân sự cũng nhẹ hơn so với vụ án hình sự. Trong vụ án dân sự, bồi thẩm đoàn chỉ cần quyết định một trong hai bên tranh chấp có khả năng cao hơn. Luật sư của nguyên đơn và bị đơn thường sẽ đưa ra tranh luận để đến mục đích cuối cùng là giành số tiền bồi thường.

Trước khi bước vào nghị án, thẩm phán Penny Azcarate yêu cầu thành viên bồi thẩm đoàn không được đọc hoặc xem bất cứ thứ gì liên quan đến vụ án. Azcarate cũng nói trực tiếp với Depp và Heard: "Vui lòng không đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội vào cuối tuần này". Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp đã trải qua 22 phiên đối tụng, dự kiến kết thúc ngày 27/5.