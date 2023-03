Cú sốc của những nhân viên mới nhảy việc

Nhiều nhân viên bị sốc khi nhảy việc và có ý định tìm việc mới hoặc quay lại công việc cũ.

Shift shock /ʃɪft ʃɒk/ (danh từ): (Tạm dịch) Sốc nhảy việc

Định nghĩa:

Kathryn Minshew, Giám đốc điều hành của nền tảng tìm kiếm việc làm The Muse, định nghĩa shift shock là cảm giác (thường là tiêu cực) khi bạn bắt đầu một công việc mới và bạn nhận ra vị trí việc làm mới hoặc công việc mới rất khác so với những điều bạn đã tưởng tượng.

Cảm giác "sốc văn hóa" khi nhảy việc đã tồn tại ở môi trường làm việc từ lâu, nhưng thuật ngữ shift shock mới chỉ xuất hiện và phổ biến vào năm 2022.

Sự gia tăng cú sốc nhảy việc được cho là một phần bắt nguồn từ cuộc đại từ chức. Nhiều người nghỉ việc trong đại dịch khiến các nhà tuyển dụng tuyệt vọng tìm đủ cách tuyển nhân viên nên đôi khi hơi "cường điệu" khi mô tả công việc và quyền lợi. Kết quả, khi bắt đầu làm việc, nhân viên mới thất vọng vì công việc không giống những gì nhà tuyển dụng mô tả.

Đầu năm 2022, The Muse thực hiện khảo sát với hơn 2.500 người lao động, 72% trong số đó cho biết họ từng trải qua shift shock; 41% cho biết họ sẽ tìm việc mới mà 48% sẽ quay lại công việc cũ nếu cảm thấy bị "sốc văn hóa" khi làm việc ở công ty mới.

Ứng dụng của shift shock trong tiếng Anh:

- Brian confessed his shift shock after a week at his new job.

Dịch: Brian thú nhận rằng anh bị sốc nhảy việc sau một tuần ở công việc mới.

- Employees who experience shift shock are less likely to be engaged or to become high performers.

Dịch: Những nhân viên bị sốc nhảy việc ít có khả năng gắn kết hoặc trở thành những người làm việc hiệu quả.