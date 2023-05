Cú sốc của cô gái Australia khi đến Bali xăm hình

Tia Kabir cất công bay tới hòn đảo nổi tiếng của Indonesia để ghi dấu hình xăm ao ước lên tay, nhưng sai lầm xảy ra khiến cô bật khóc.

Tia Kabir ra nước ngoài xăm hình nhưng gặp sự cố không mong muốn.

Tia Kabir (19 tuổi), người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đến từ Australia, ấp ủ ý định xăm dòng chữ “Angel Energy” (tạm dịch: Năng lượng thiên thần) lên tay từ lâu. Cô quyết định đến Bali để biến ao ước thành sự thật.

Hôm 7/5, Kabir ghé tiệm xăm ở Bali và yêu cầu ghi dấu vết mực trên cánh tay phải của mình. Tuy nhiên, quá trình diễn ra không mấy thuận lợi.

“Đầu tiên, kích thước chữ không chính xác. Tiếp đó, khoảng cách lại không phù hợp. Lần thứ 3, tôi không hiểu bằng cách nào đó, dòng chữ lại bị đảo ngược hoàn toàn”, Kabir than thở với The New York Post.

Nữ du khách cho biết thêm do sợ kim tiêm, cô gần như “nhìn đi chỗ khác” trong suốt quá trình thực hiện thủ thuật và không chú ý xem liệu hình xăm có đúng như ý mình mong muốn hay không.

Khi phát hiện vết mực trên cơ thể nhầm lẫn, Kabir bị sốc và rất buồn.

“Tôi luôn muốn in thông điệp mạnh mẽ như ‘Năng lượng thiên thần’ lên cánh tay. Bởi tôi tin rằng sau tất cả điều mình trải qua để trở thành người có ảnh hưởng như bây giờ, tôi có thể ghi dấu điều tốt đẹp đó lên cơ thể mình”, cô giải thích.

Trên đường về, Kabir bật khóc và quay clip chia sẻ với mọi người. Đoạn video thu hút gần 3 triệu lượt xem.

Tia Kabir bật khóc trên đường từ tiệm xăm về vì dòng chữ không đúng với mong muốn của cô.

Cuối cùng, sau khi Kabir phàn nàn, tiệm xăm mời cô quay trở lại và nhận lỗi vì sai sót không đáng có. Họ không hoàn lại số tiền khoảng 90 USD cho nữ du khách mà sửa lại vết mực.

“Bây giờ dòng chữ trở thành ‘Energy of an Angel’”, cô cho biết.

Dưới bài đăng của Kabir, nhiều người chế giễu tình huống cô không may gặp phải.

“Nhanh trí xăm thêm dòng chữ ‘No Ragrets’ (cố tình viết sai của ‘No Regrets’, nghĩa là ‘Không hối hận’ - PV)”, một người trêu chọc.

“Bạn ngủ quên khi họ đặt khuôn xăm lên à?”, tài khoản khác thắc mắc.

Bình luận khác cho biết: “Đó là điều xảy ra khi bạn có ‘taddooos’ (cố tình viết sai của ‘tatoos’, nghĩa là ‘hình xăm’ - PV) ở Bali”.

Những người khác tỏ ra thông cảm hơn và cố gắng trấn an Kabir rằng lời động viên “không tệ đến thế đâu”.

“Ít nhất vẫn có ‘thiên thần’ ở trong đó”, một người lý luận.

“Tôi mắc chứng khó đọc nên không thấy sự khác biệt. Hình đẹp lắm”, một người khác viết.

Vụ việc kể trên xảy ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa khách du lịch và người dân địa phương trên hòn đảo chủ yếu là người theo đạo Hindu đang gia tăng.

Vào tháng 4, nhiều người nước ngoài bị chỉ trích vì một số hành vi cấm kỵ, bao gồm quan hệ tình dục nơi công cộng, vi phạm luật giao thông, buôn lậu ma túy, thậm chí làm việc bất hợp pháp với tư cách là thợ xăm hình. Hiện vẫn chưa biết liệu những người chịu trách nhiệm về vết mực hỏng của Kabir là dân địa phương hay người nước ngoài.

Hồi tháng 3, 10 khách du lịch bị chế giễu khi nộp đơn khiếu nại chính thức cho rằng gà trống của cư dân địa phương gáy mỗi sáng làm gián đoạn giấc ngủ của họ.