Cụ ông 70 tuổi vượt hơn 4.800 km Đại Tây Dương để gây quỹ

Ông Frank Rothwell, 70 tuổi, đã chinh phục hành trình dài trên biển để quyên góp hơn 879.000 USD ủng hộ Tổ chức Nghiên cứu Bệnh Alzheimer ở Vương quốc Anh.

Một cụ ông trở thành người cao tuổi nhất một mình chèo 3.000 dặm (hơn 4.800 km) băng qua Đại Tây Dương. Hành trình vượt biển của ông đã gây quỹ được hơn 640.000 bảng Anh ( 879.000 USD ) phục vụ nghiên cứu về bệnh mất trí nhớ.

Frank Rothwell, 70 tuổi, đến từ Oldham, khởi hành từ Laomera thuộc quần đảo Canary vào 12/12/2020 và dừng chân ở điểm cuối cùng tại Antigua thuộc Caribbean vào ngày 6/2.

Ông Frank Rothwell nhận bằng ghi nhận kỷ lục thế giới khi kết thúc hành trình chèo thuyền vượt 3000 dặm biển Đại Tây Dương. Ảnh: Alzheimers Research UK.

Ông đã gặp lại người vợ trong suốt 50 năm qua của mình, bà Judith, tại đây. Ông bà sẽ dành thời gian này để ở bên nhau và cùng đón Ngày lễ tình nhân.

Ông chia sẻ rằng việc đạt được mục tiêu đề ra của chuyến đi là “khoảnh khắc tuyệt vời nhất". Ông đã quyên góp được hơn 800.000 USD cho Tổ chức Nghiên cứu Bệnh Alzheimer Vương quốc Anh. Đây cũng chính là cách mà ông Rothwell tưởng niệm người anh rể Roger, người đã qua đời vì bệnh Alzheimer ở ​​tuổi 62.

Cảm kích trước hành trình cao đẹp của ông Rothwell, Quỹ từ thiện Iceland Foods đã cam kết trao tặng một triệu bảng Anh ( 1,3 triệu USD ) vào quỹ của ông.

Ông Rothwell chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất xúc động khi về đến đích. Phải mất sáu tuần dài để chèo thuyền vượt Đại Tây Dương. Nhưng trước khi thuyền được neo, tôi đã trải qua thử hơn 18 tháng đào tạo và chuẩn bị. Vì thế, tôi rất tự hào về những gì tôi đã đạt được và hành trình dài khó tin mà tôi đã đi qua”.

“Trong quá trình chèo thuyền, tôi đã nhận những tin nhắn đầy cảm xúc từ những người có chung số phận với người anh rể của tôi, anh Roger. Tôi hy vọng mình có thể giúp những gia đình đó ít nhiều”, ông Rothwell nói.

Cụ ông trong hành trình phá kỷ lục của mình. Ảnh: Ben Duffy.

Trước đó, nhà thám hiểm già đã dành năm tuần trên một hòn đảo hoang cho chương trình truyền hình Bear Grylls, và chèo trên con thuyền có biệt danh Never Too Old (tạm dịch là Không bao giờ là già).

Người sáng lập Iceland Foods, ông Malcolm Walker, nói thêm: “Tôi đã biết Frank từ lâu, vì vậy tôi hiểu quyết tâm hoàn thành thử thách sẽ giúp anh ấy tiến xa đến mức nào. Tôi cảm thấy ấm lòng khi chiến dịch của anh ấy nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ mọi người ”.

Ông Hilary Evans, giám đốc điều hành của tổ chức nghiên cứu bệnh Alzheimer ở Vương quốc Anh, cho biết: “Bằng cách thực hiện một thử thách lớn như vậy ở tuổi 70, ông đã giúp truyền bá kiến thức và cảm hứng cho mọi người ở mọi lứa tuổi để thực hiện hoá thử thách của chính họ".