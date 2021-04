Cú ngã ngựa của mỹ nhân có tấm lưng triệu USD

Theo The New York Times, Vikki Dougan là một trong những biểu tượng gợi cảm bị quên lãng gây tiếc nuối nhất của Hollywood.

Vào buổi tối trong lành ngày 28/2/1957, các ngôi sao nổi tiếng nhất giới giải trí xúng xính quần áo đến dự lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 14 diễn ra tại khách sạn Ambassador, Los Angeles.

Tại buổi lễ, nhân tố mới của Hollywood với cái tên mỹ miều Vikki Dougan xuất hiện và thu hút mọi ánh nhìn. Người đẹp chuẩn bị trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Earl Holliman trong phim The Rainmaker.

Trong dịp đặc biệt, Dougan mặc váy hở lưng màu hồng chất liệu sa tanh, trên lưng là tấm vải lông chồn xa xỉ. Trước khi bước lên sân khấu, nữ người mẫu nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn choàng, để lộ tấm lưng triệu USD.

Theo The New York Times, Vikki Dougan có tấm lưng “không chê vào đâu được”. Chính bà cũng không ngờ khoảnh khắc trên mãi mãi đi vào lịch sử Hollywood.

Vikki Dougan từng là cái tên khiến nhiều minh tinh Hollywood ghen tỵ.

Biểu tượng gợi cảm với tấm lưng triệu USD

Từ giây phút định mệnh ở lễ trao giải Quả cầu vàng, Dougan trở thành “con mồi” của truyền thông. Hình ảnh nữ người mẫu liên tục xuất hiện trên mặt báo.

Giới phóng viên ở Hollywood truyền tai nhau, gọi bà là “cô gái khét tiếng nhất thành phố”. Bởi, vẻ mỹ miều từng khiến bà bị cấm tham dự tiệc của một ngôi sao. Người khác sợ mỹ nhân Dougan chiếm "spotlight" trong sự kiện. Nét đẹp của người đẹp có tấm lưng vàng khiến nhiều minh tinh đình đám như Jayne Mansfield, Zsa Zsa Gabor và Mamie Van Doren phải ghen tỵ.

Vikki Dougan từng là cái tên nổi tiếng ở Hollywood.

Song, chỉ một năm sau, cái tên Vikki Dougan dần nguội lạnh. Cô gần như biến mất khỏi Hollywood, nhanh như cách cô đến với kinh đô điện ảnh.

Tuy nhiên, nữ người mẫu vẫn tạo ra nhiều dư chấn, bao gồm việc truyền cảm hứng sáng tác cho nhóm nhạc Limeliters, sau đó là bộ phim Pháp Le Grand Blond Avec Une Chaussure Noire (1972).

Nhân vật Jessica Rabbit kiêu kỳ trong bộ phim hoạt hình Who Framed Roger Rabbit? (1988) cũng được cho là lấy cảm hứng từ mỹ nhân có tấm lưng vàng.

Đến những năm 1990 trở về đây, trước khi phong trào #MeToo diễn ra, kiểu tạo dáng của Vikki Dougan vẫn được xem là chuẩn mực ở Hollywood.

The New York Times cho rằng Vikki Dougan bị lãng quên là điều đáng tiếc. Thông tin về nữ người mẫu cũng quá ít ỏi, không nhiều như những biểu tượng gợi cảm Natalie Wood, Marilyn Monroe hay Elizabeth Taylor.

Quá khứ huy hoàng

Vikki Dougan đặt chân đến Hollywood sau một thời gian hoạt động với nghề người mẫu. Bà vốn sinh ra ở Brooklyn trong gia đình trung lưu với mẹ là thủ thư và cha là môi giới bảo hiểm. Tuy nhiên, bà sớm rời gia đình vì hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ.

“Tôi hay nói rằng tôi là cha mẹ của chính mình”, bà cảm thán về cuộc đời.

Tại Hollywood, Dougan nhanh chóng thành công với các cuộc thi nhan sắc. Sau khi chiến thắng giải Hoa hậu Đảo Coney, Nữ hoàng trượt băng New York... bà nhanh chóng bước vào thế giới hào nhoáng.

Năm 1953, nữ người mẫu xuất hiện trên trang bìa tạp chí Life cùng cô con gái 3 tuổi. Đây là kết quả của cuộc hôn nhân ngắn ngủi từ năm bà 19 tuổi. Dougan sau đó ký hợp đồng với Eileen Ford, xuất hiện trong các quảng cáo của Maybelline, Cutex và Charmin, được lên trang bìa của Harper's Bazaar, Seventeen và Collier's...

Vikki Dougan cho biết bà từng kiếm được 100 USD /giờ nhờ việc làm người mẫu. Song, diễn xuất mới là đam mê của bà. Mỹ nhân có bờ lưng triệu USD từng tham gia các lớp học diễn xuất, được huấn luyện bởi Stella Adler và Eric Morris. Đồng thời, bà thử sức với vai trò phát thanh viên của show The Jackie Gleason Show.

Những năm 1950-1960, danh tiếng Vikki Dougan không hề thua kém Marilyn Monroe hay Elizabeth Taylor.

Trong cuộc trò chuyện với The New York Times, Dougan cho biết bà từng được Paramount đề nghị ký hợp đồng nhưng đã từ chối. “Số tiền một tuần của Paramount chỉ bằng một giờ tôi làm mẫu. Tôi không chấp nhận điều đó”, bà nhớ lại.

Thay vào đó, Dougan ký hợp đồng với công ty Batjac và cuối cùng bà thấy hối hận vì điều đó.

Sau khi nổi tiếng với biệt danh mỹ nhân có tấm lưng vàng, bà dành toàn bộ năm 1957 để tham dự các buổi ra mắt phim, tạo tiếng vang trên mặt báo. Tuy nhiên, bà không hề nhận được bất kỳ lời mời đóng phim nào. Sự nghiệp của Dougan gần như chấm dứt từ thời điểm đó.

Theo nhà báo Milton Weiss, biệt danh mỹ nhân có tấm lưng triệu USD là chiêu trò thu hút công chúng, giống với cách mà truyền thông làm với biểu tượng bán khỏa thân Jane Russell và đôi chân triệu USD của Betty Grable.

Nói vậy nhưng nhà báo không phủ nhận vẻ đẹp của Dougan. Ông ví vẻ gợi cảm của bà giống Emily Ratajkowski và Kim Kardashian thời hiện đại. Nét đẹp của bà cũng được cho là pha trộn thêm nét cổ điển của Marilyn Monroe và Audrey Hepburn. “Điều khó hiểu là bà không tận dụng sức mạnh của mình để có được sự nghiệp thăng hoa”, The New York Times bình luận.

Cú ngã ngựa



Trong thời hoàng kim, Vikki Dougan sánh bước cạnh những ngôi sao lừng lẫy ở Hollywood. Bà thậm chí được những biểu tượng đình đám như Mickey Rooney, Marlon Brando gọi điện chỉ để yêu cầu một cuộc hẹn. Cuối cùng, bà từ chối tất cả. Điều đó được báo chí đương thời gọi là niềm kiêu hãnh của biểu tượng gợi cảm.

The New York Times cho biết một trong những lý do Vikki Dougan sớm bị quay lưng tại Hollywood do bà không hoan nghênh những lời mời tình dục.

Huyền thoại Jerry Lewis từng gọi Dougan vào phòng riêng để “đọc kịch bản”. Tuy nhiên, kịch bản không đến nhưng một xô champagne ướp đá đã có sẵn. Biết được sự mờ ám, Dougan viện cớ có hẹn và không bao giờ gặp lại.

Năm 1959, Dougan cho biết bà từng bị Burt Lancaster ép vào thang máy, đá vào lưng sau khi từ chối lời mời tình dục. “Tôi có thể là diễn viên nổi tiếng trong Elmer Gantry, nhưng cuối cùng Shirley Jones đã thắng giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn”, bà nói.

Năm 1960, Vikki Dougan kết hôn với diễn viên Jim Sweeney nhưng sớm chia tay. 5 năm sau, mỹ nhân đình đám kết hôn với cố vấn tài chính Robert Kelly và sinh con gái Tiffany.

Cuối cùng, bà bị chồng bỏ rơi, sau đó chỉ cấp dưỡng 100 USD /tháng. Vikki Dougan cho rằng số tiền trên không đủ chi cho một con thú cưng huống chi mẹ con cô.

Sau khi ly hôn, Vikki Dougan mất nhiều hợp đồng. Bà tìm nhiều cách mưu sinh, trong đó có việc làm paparazzi, tiếp viên, phục vụ…

Đến những năm 1970, Vikki Dougan mắc chứng viêm phổi. Giấc mơ nghệ thuật cũng chấm dứt. Bà trở về với cái tên Edith Tooker, quên đi danh xưng mỹ miều Vikki Dougan được lấy cảm hứng từ diễn viên Vickie Lester và tên mẹ cô thời trẻ.

Đến những năm 1980, bà mắc chứng ung thư tế bào vảy, một dạng của ung thư da. Bà được chữa trị ở City of Hope bằng tiền trợ cấp, sau đó chuyển đến sống cùng người bạn là nữ diễn viên Sandra Giles.

Hình ảnh hào nhoáng, danh xưng "mỹ nhân có tấm lưng triệu USD" của Dougan chỉ còn trong quá khứ.

Năm 2015, khi tham dự một liên hoan phim nhỏ ở Los Angeles, bà thất vọng vì sự thiếu phô trương. “Tôi được chú ý nhiều hơn khi xuất hiện trao giải cho Earl Holliman tại Quả cầu vàng năm ấy”, bà nhớ lại.

Và khi ở đỉnh cao danh vọng, Dougan vẫn thấy mâu thuẫn vì bản thân nổi tiếng quá nhanh. “Danh hiệu Mỹ nhân có bờ lưng vàng không thực sự là con người tôi. Tôi thậm chí không nghĩ mình chỉ biết khoe lưng”, bà nói.

Hiện tại, Vikki Dougan ở thuê trong một chung cư thuộc Beverly Hills. Ít ai ngờ người phụ nữ từng lên trang bìa tạp chí Life, hẹn hò với Orson Welles, Henry Fonda, Huntington Hartford… hiện nằm dài trên chiếc ghế sopha rẻ tiền ở phòng khách.

Người mẫu nổi tiếng một thời cho biết bà bị hai người con ghẻ lạnh. Không ai khác trong gia đình quan tâm bà ngoài người em có vấn đề tâm lý.

Không điện thoại, không máy tính, Dougan dường như tách biệt khỏi xã hội từ ngày đại dịch ập đến. Bà thậm chí không buồn ra ngoài kiểm tra hòm thư thoại. Người mẫu có tấm lưng triệu USD đình đám một thời sống nhờ sự giúp đỡ của dân cư cùng tòa nhà, người giao hàng.

“Tôi thà chết trong căn hộ hơn là ra ngoài và chết vì virus”, bà nói với The New York Times.

Biểu tượng gợi cảm ngày nào giờ đã là người phụ nữ 92 tuổi. Bà cho biết bản thân luôn thấy hối tiếc khi từ bỏ sự nghiệp người mẫu, mơ ước trở thành minh tinh màn bạc. "Ước gì tôi không từ bỏ", bà cảm thán.

Trong buổi trò chuyện với phóng viên của The New York Times, Vikki Dougan bất ngờ khi những hình ảnh của mình lan truyền trên Internet. Dougan cũng cho biết bà nhận được thư từ người hâm mộ mỗi ngày.

“Phải chăng tôi đang hồi sinh?”, biểu tượng gợi cảm thập niên 1950 tự hỏi.