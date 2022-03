Cú lội ngược dòng của nhóm nhạc liên tiếp vướng scandal

Theo The Rolling Stones, liên tiếp vướng scandal, Stray Kids vẫn lập thành tích kỷ lục sau mỗi lần comeback.

Xuất thân từ một trong những công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn cũng là lò đào tạo của loạt tên tuổi nổi tiếng như G.O.D, 2PM hay GOT7, Stray Kids ngay từ khi ra mắt đã thu hút sự quan tâm và kỳ vọng của công chúng.

Thông qua chương trình thực tế cùng tên, nhóm nam gồm 9 thành viên ra mắt khán giả năm 2017. Theo OSEN, album đầu tiên đánh dấu sự ra đời của nhóm – Mixtape, được phát hành năm 2018.

Stray Kids được đánh giá là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Gen 4 Kpop.

Hoạt động chưa được bao lâu, Stray Kids khiến dư luận dậy sóng vì loạt scandal đời tư. Tuy nhiên, sau loạt bê bối tưởng chừng đặt dấu chấm hết cho tương lai của nhóm, Stray Kids vẫn vươn lên mạnh mẽ, trở thành cái tên đứng đầu thế hệ 4 Kpop.

Tài năng, độc đáo

Theo Allkpop, khác với các nhóm nhạc trước đó của JYP, Stray Kids được biết đến với khả năng tự sản xuất và biên đạo. Các ca khúc như Hellevator, District 9, My Pace, Miroh… đều do chính nhóm nhạc nhà JYP trực tiếp tham gia sáng tác, viết lời và biên đạo. Giới chuyên môn cũng đánh giá Stray Kids là một trong số ít nhóm nhạc thế hệ trẻ có thể đảm nhiệm các khâu từ sản xuất đến dàn dựng biểu diễn.

Chủ tịch JYP nhận xét: “Stray Kids không chỉ là những thực tập sinh tài năng về nghệ thuật hay có ngoại hình đẹp, họ còn là những hạt mầm đầy triển vọng trong việc sản xuất âm nhạc”. Mỗi sản phẩm của Stray Kids đều mang dấu ấn, màu sắc đặc trưng của nhóm qua từng giai đoạn phát triển.

Nhóm gây ấn tượng với sự đa dạng, mới mẻ.

Ca khúc mở đầu chặng đường nghệ thuật Hellevator truyền tải ý nghĩa nhóm sẽ vươn tới thành công bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Sản phẩm tiếp theo I Am Not lại là lời khẳng định vị thế của các chàng trai đồng thời truyền động lực cho thế hệ trẻ theo đuổi đam mê.

I Am Who thể hiện lòng nhiệt thành tuổi trẻ của thế hệ Gen Z, I Am You lại đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của nhóm. Vào thời điểm Woo Jin rời nhóm, Levanter là ca khúc gửi gắm thông điệp của nhóm tới người hâm mộ về việc buông bỏ đúng lúc những thứ không xứng đáng và hướng tới điều tốt đẹp, mới mẻ hơn đang chờ đợi phía trước.

Trang Korea Times nhận định nhóm nam nhà JYP biết cách gây ấn tượng với khán giả bằng việc tạo ra sự mới mẻ, từ âm nhạc đến hình ảnh, đặc biệt là những phần trình diễn được dàn dựng công phu, trau chuốt từ giọng hát đến vũ đạo. Đó cũng là lý do nhóm giành được vị trí quán quân của Kingdom 2021 thuyết phục.

Chiến lược đúng của JYP

Theo Korea Herald, chiến lược đúng đắn của JYP là một trong những yếu tố giúp Stray Kids duy trì sức ảnh hưởng sâu rộng dù liên tiếp vướng phải ồn ào đời tư.

Nhận thức rõ phong cách cũng như sức hút riêng biệt của từng thành viên so với thị trường, JYP liên tục tổ chức các buổi lưu diễn quảng bá hình ảnh và âm nhạc trên khắp thế giới. Ngay từ sản phẩm đầu tiên, nhóm đã cho thấy sức ảnh hưởng tại thị trường quốc tế khi Hellevator đứng vị trí thứ 2 BXH Album của Billboard trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, trước khi chuyển hướng sang thị trường nước ngoài, JYP đã xây dựng danh tiếng cũng như cộng đồng fan cho nhóm tại quê nhà qua loạt sản phẩm được đầu tư chất lượng cũng như tour lưu diễn vòng quanh Hàn Quốc.

Sự khôn ngoan của JYP còn được thể hiện qua việc xử lý khủng hoảng. Điển hình là vụ bê bối của Woo Jin. Sau khi hàng loạt bê bối được lật tẩy, hầu hết đều cho rằng JYP đã có hướng đi đúng đắn khi sẵn sàng chia tay những nghệ sĩ tài năng nhưng thiếu nhân cách.

Các thành viên Stray Kids liên tiếp vướng bê bối về nhân cách.

Trước đó, nam idol sinh năm 1997 đảm nhận vị trí hát chính trong Stray Kids. Việc JYP thông báo anh rời nhóm với lý do cá nhân được xem là một trong những màn ra đi bí ẩn nhất Kpop. Thời điểm đó, nhóm đang có những thành công nhất định.

Theo Naver, trước làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ, để tránh rủi ro, JYP lại một lần nữa có quyết định đúng đắn khi đưa nhóm sang debut tại Nhật – một trong những thị trường mạnh của ông lớn Big 3.

Bằng việc phát hành Slump – ca khúc chủ đề cho bộ truyện Tower of God, Stray Kids đã tiếp tục gặt hái được thành tích ấn tượng. Ca khúc vươn lên đứng đầu BXH đĩa đơn Oricon, giúp nhóm trở thành nghệ sĩ nam nước ngoài thứ 4 đứng đầu BXH này sau Jang Keun Suk, EXO và iKON.

Khi có được thành công tại Nhật cũng là lúc scandal ở quê nhà dần lắng xuống, Stray Kids trở lại Hàn Quốc với album phòng thu đầu tiên mang tên Go Live và ca khúc chủ đề God's Menu. Go Live nhanh chóng vươn lên đứng đầu BXH Gaon Album hàng tuần.

Bên cạnh đó, việc tẩu tán được hơn 250.000 bản đã giúp nhóm nhận được chứng nhận bạch kim từ Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc (KMCA).

Thừa thắng xông lên, Stray Kids phát hành album tái bản đầu tiên In Life với 16 ca khúc. Theo Allkpop, album đã mang về cho nhóm những thành tích ấn tượng về mặt doanh số cũng như giành chiến thắng tại nhiều hạng mục các lễ trao giải trong nước và quốc tế. Trong đó, đĩa đơn Back Door đã được TIME công nhận và đưa vào danh sách 10 bài hát hay nhất năm 2020.

Đến đầu tháng 2, Stray Kids trở thành tâm điểm gây tranh cãi của dư luận khi thành viên nổi tiếng nhất nhì nhóm – Hyun Jin, vướng bê bối bắt nạt học đường. Thời điểm đó, làng giải trí kim chi liên tiếp xảy ra scandal liên quan đến vấn nạn này. Bởi vậy, việc nghệ sĩ nhà JYP bị gọi tên khiến khán giả Hàn Quốc tỏ ra phẫn nộ.

Theo Korea Times, JYP đã có cách xử lý khéo léo khi không hoàn toàn phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Họ cho biết cẩn trọng xác minh sự thật. Bên cạnh đó, JYP cũng khẳng định có hành động pháp lý phù hợp.

Trong khi đó, vào thời điểm bị phanh phui những sai phạm trong quá khứ, Hyun Jin cũng đã đích thân gặp gỡ các nạn nhân để xin lỗi và đăng một bức thư viết tay lên MXH. Khi đó, nhiều bạn học cũ của Hyun Jin lên tiếng bênh vực nam idol. Thậm chí, giáo viên chủ nhiệm cấp hai của Hyun Jin cũng đã gửi một tin nhắn cho kênh tin tức OSEN để minh oan cho nam thần tượng.

Cô viết: "Hyun Jin có thể đã làm tổn thương ai đó bằng những lời nói và hành động chưa chín chắn lúc đó, nhưng điều đó thật vô lý nếu nói Hyun Jin cầm đầu và dùng bạo lực".

Nhóm chứng minh thực lực qua từng sản phẩm.

JYP cũng đã tạm dừng mọi hoạt động của nam idol để anh tự kiểm điểm lỗi lầm.

Mặt khác, trong thời gian xảy ra bê bối của Hyun Jin, Stray Kids đã chứng minh nhóm nhạc của họ hoàn toàn không phải dựa vào Hyun Jin để thành công như nhiều người nói. Dù chỉ có 7 thành viên, họ vẫn vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như iKON, BTOB… để giành ngôi vương tại Kingdom 2021.

Album sau đó NOEASY cùng MV ca khúc chủ đề Thunderous đã đánh dấu sự trở lại của đội hình 8 thành viên. Ca khúc sau hơn 24 giờ phát hành đã vươn lên vị trí đứng đầu trên BXH iTunes album tại hơn 40 quốc gia. Sau một tháng, NOEASY đã vượt mốc hơn 1,1 triệu bản trên Gaon Chart với 930.000 lượng đĩa đặt trước. Theo đó, NOEASY chính thức trở thành album đầu tiên bán ra hơn triệu bản của nhóm.

Sản phẩm gần đây nhất ODDINARY cũng lập kỷ lục mới về doanh số bán album tuần đầu tiên cao nhất với 496.125 bản. Thành tích này chính là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả 8 thành viên.