Cú hích đưa sách tới cộng đồng

Giải thưởng Sách quốc gia tác động tới từng tác phẩm theo cách khác nhau. Sách sau trao giải thường được mua nhiều hơn và lan tỏa giá trị tới công chúng.

Đối với ban tổ chức, đêm trao Giải thưởng Sách quốc gia đã khép lại một mùa giải thành công. Dư âm của giải còn đọng lại với người làm sách. Giải thưởng như một bảo chứng về giá trị để các cuốn sách được lan tỏa nhiều hơn tới công chúng.

Sách Nghệ thuật Huế được trao giải B Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư. Ảnh: Việt Linh.

Đưa dấu ấn Giải thưởng Sách quốc gia lên bìa tác phẩm

Trong số 24 tên sách đoạt giải năm nay, Công ty Nhã Nam có hai cuốn là Bài thơ của một người yêu nước mình và Nghệ thuật Huế. Nếu Bài thơ của một người yêu nước mình đưa giọng thơ đặc biệt Trần Vàng Sao trở lại, thì Nghệ thuật Huế là cuốn sách được đón nhận khá nồng nhiệt. Một cuốn sách về nghệ thuật của Huế ra đời từ 100 năm trước, khi xuất bản trở lại đã được nhiều người tìm đọc và tái bản. Phiên bản đặc biệt của sách cũng nhanh chóng bán hết.

Ông Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc bản quyền công ty Nhã Nam - nói giải thưởng vừa công bố, còn quá mới mẻ để đánh giá được tác động tới sức phát hành của sách. Tuy vậy, giải thưởng là sự động viên lớn với người làm sách.

“Được tôn vinh, Nhã Nam vui mừng và hãnh diện vì đây là giải thưởng rất lớn của Nhà nước. Công sức bỏ ra của Nhã Nam nói riêng, các công ty, đơn vị xuất bản tư nhân nói chung đã được ghi nhận khi giải được trao trang trọng, nêu tên cả các đơn vị liên kết xuất bản. Đây là sự công nhận rất lớn với người làm sách tư nhân”, ông Xuân Minh nói.

Alpha Books là công ty có nhiều sách đoạt giải qua các kỳ tổ chức. Ông Vũ Trọng Đại - Giám đốc điều hành Alpha Books - cho biết tác động của giải thưởng đối với mỗi cuốn sách một khác nhau.

Năm ngoái, cuốn Lịch sử của Herodotus được giải A, nhưng sách thuộc lĩnh vực mà xã hội hiện tại chưa quan tâm nhiều. Bởi vậy, giải thưởng giúp độc giả có cái nhìn tốt hơn về giá trị của cuốn sách trong thời đại hôm nay.

“Giải không tác động tới phát hành, không giúp sách bán chạy lên nhiều, nhưng nó tiếp tục khẳng định giá trị của sách chuyên sâu”, ông Đại nói.

Đối với các cuốn như Gen: Lịch sử và tương lai của nhân loại, Chiến lược đại dương xanh khi đoạt giải ở những mùa trước, độc giả đã biết và tìm đến sách nhiều hơn.

Với cuốn sách dành cho đại chúng như Súng, vi trùng và thép, ngay khi được giải, độc giả vui mừng, chia sẻ tin vui với đơn vị xuất bản. Họ mong chờ sách được tái bản với ảnh hưởng rộng rãi hơn.

Ngay sau đêm công bố cuốn Súng, vi trùng và thép đoạt giải A Giải thưởng Sách quốc gia, Omega Plus (một công ty của Alpha Books, đơn vị nắm bản quyền tiếng Việt tác phẩm) đã thông báo tái bản sách. Tác phẩm của Jared Diamond do Trần Tiễn Cao Đăng dịch liên tục tái bản từ năm ngoái đến năm nay, phiên bản bìa mềm sách vừa hết trong kho. Để ghi lại dấu ấn này, Omega Plus cho tái bản sách với diện mạo mới.

Sách sẽ được bổ sung index, thay bìa, trên bìa sách có dấu ấn “Giải A Sách quốc gia”, dự kiến phát hành cuối tháng 11.

Ông Vũ Trọng Đại nói giải thưởng cổ vũ khích lệ các nhà xuất bản, công ty làm sách giá trị hơn về nội dung, đẹp hơn về hình thức. Từ khi Hội Xuất bản có giải thưởng, cộng hưởng của truyền thông, sách đoạt giải được bạn đọc đón nhận rộng rãi hơn.

Theo quan sát của ông Đại, giải thưởng đã tác động tới xã hội. Ông dẫn chứng khi cuốn Leonardo Da Vinci được xuất bản, thị trường không nhiều sách nghệ thuật, sách tiểu sử nghệ sĩ như vậy. Cuốn sách còn mới mẻ với bạn đọc nhưng đón đầu một xu hướng mới: Xã hội xuất hiện tầng lớp trung lưu trẻ, muốn hưởng thụ thẩm mỹ và các giá trị tinh thần.

“Việc sách đoạt giải như thêm một cú hích, một liều thuốc kích thích khiến cho nhu cầu đọc sách nghệ thuật trở nên mạnh mẽ trong xã hội”, ông Vũ Trọng Đại nói.

Giải thưởng Sách quốc gia lan tỏa tới đông đảo bạn đọc những cuốn sách giá trị. Ảnh: Việt Linh.

Lan tỏa giá trị và thông điệp của sách

Đại diện các đơn vị đều khẳng định Giải thưởng Sách quốc gia giúp lan tỏa giá trị của sách.

TS Tạ Diễm My, biên tập viên Nhà xuất bản Kim Đồng, cho biết cuốn Loài Plastic do Wings Books (thương hiệu của Nhà xuất bản Kim Đồng) được thực hiện từ mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tới số đông công chúng.

“Giải thưởng Sách quốc gia là sự ghi nhận đặc biệt, có ý nghĩa dành cho cuốn sách cũng như nhóm tác giả - hầu hết là hoạ sĩ trẻ có tâm huyết với việc bảo vệ môi trường, tạo động lực để các bạn bắt tay vào nhiều dự án ý nghĩa khác cho cộng đồng”, TS Tạ Diễm My nói.

Giải thưởng đã khẳng định những giá trị, ý nghĩa của sách với đời sống văn hóa đọc, là gợi ý đọc sách uy tín dành cho bạn đọc mọi lứa tuổi. TS Tạ Diễm My, biên tập viên NXB Kim Đồng

Theo biên tập viên Loài Plastic, giải thưởng đã khẳng định những giá trị, ý nghĩa của cuốn sách với đời sống văn hóa đọc, là một gợi ý đọc sách uy tín dành cho bạn đọc mọi lứa tuổi, đề cao vai trò của việc bảo vệ môi trường trong đời sống của chúng ta, bắt đầu từ việc hiểu rõ về nhựa - từ những lợi ích và cả những tác hại của nhựa.

TS Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nói: “Ngay sau Giải thưởng Sách quốc gia được công bố, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nhận được nhiều thông tin quan tâm của bạn đọc về các cuốn sách. Có thể thấy giải thưởng đã giúp lan tỏa, bảo chứng cho chất lượng sách đoạt giải”.

Năm nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có ba tên sách đoạt giải. Trong đó, cuốn Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới vốn đã được nhiều người biết tới, nay được trao giải càng thêm khẳng định giá trị của sách.

Cuốn Con đường công nghiệp hóa trong thế kỷ XXI - Những thách thức mới và những mô hình nổi trội vốn là sách hoạch định chính sách kinh tế; sách Nhà nước thế tục thuộc thể loại tôn giáo. Cả hai cuốn sách đều dành cho đối tượng bạn đọc chuyên biệt, vì thế chưa được nhiều người biết đến. Giải thưởng đã giúp đông đảo bạn đọc biết tới những cuốn sách hay, giá trị, thuộc lĩnh vực chuyên sâu như vậy.

Một trong những nhiệm vụ không kém phần quan trọng của nhà xuất bản là tiếp tục lan tỏa giá trị của các cuốn sách sau khi được trao giải. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Công ty Đường sách TP.HCM tổ chức trưng bày các tác phẩm đoạt Giải thưởng sách Quốc gia từ ngày 16 đến ngày 28/11; tổ chức truyền thông, giới thiệu nội dung, giá trị của cuốn sách trên các báo, tạp chí.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị phát hành nhanh chóng tổng hợp thông tin về nhu cầu của bạn đọc, từ đó có kế hoạch tổ chức tái bản sách in và xuất bản sách điện tử để giới thiệu rộng rãi tới công chúng qua ứng dụng Stbook.vn của nhà xuất bản”, TS Hoàng Mạnh Thắng nói.