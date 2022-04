Cư dân ở TP.HCM 'điếng người' khi nghe thông bồn cầu hết 22 triệu đồng

Sau khi thuê dịch vụ thông bồn cầu giá rẻ trên mạng tới nhà, một cư dân sống tại chung cư The Sun Avenue (TP Thủ Đức) bị hét giá 22 triệu đồng.

“Bồn cầu nhà tôi chỉ bị nghẹt. Sau khi thông bồn cầu xong, 3 nhân viên môi trường được tôi thuê từ một website 'hét giá' 22 triệu đồng. Tôi sốc nặng”, đó là chia sẻ của anh M.H. (29 tuổi) sống tại tháp 1, chung cư The Sun Avenue, phường An Phú (TP Thủ Đức).

Anh H. cho biết ngày 31/3, bồn cầu nhà vệ sinh trong căn hộ của anh bị nghẹt. Trong lúc không biết phải sửa chữa thế nào thì anh mở máy tính tìm dịch vụ thông bồn cầu trên Internet.

Bảo vệ chung cư có mặt đảm bảo an ninh khi nhân viên môi trường hét giá 22 triệu đồng khi thông bồn cầu. Ảnh: M.H.

Anh H. vào website có địa chỉ thongtacvesinhhcm... lấy số điện thoại gọi tư vấn. Nhân viên trên này cho biết công ty của họ có địa chỉ ở TP Thủ Đức, giá dịch vụ sửa chữa 400.000-500.000 đồng.

Sau đó, nhân viên từ công ty này đến căn hộ anh H. kiểm tra và cho biết bồn cầu bị kẹt lâu ngày nên bị khô, phải dùng ống lò xo để thông.

“Họ cho tôi bảng giá lần lượt 800.000 đồng, 1 triệu đồng, 1,2 triệu đồng và 1,6 triệu đồng cho mỗi mét lò xo. Tôi đã chọn loại 1,2 triệu đồng vì nghĩ nếu thông hết bồn cầu, độ dài tối đa cũng chưa đến 2 m”, anh H. thuật lại.

Cũng theo nam chủ nhà, các nhân viên này chia sẻ ở những căn hộ khác, họ dùng chưa đến 1 m lò xo thông bồn cầu là xong, giá chưa đến 2 triệu đồng. “Nghe vậy, tôi đồng ý ngay”, anh H. nói.

Sau khi hai nhân viên tiến hành thông bồn cầu được một lúc, họ thông báo đã dùng hết 19,5 m lò xo với số tiền 22 triệu đồng và yêu cầu anh H. phải thanh toán.

“Tôi nghe mà điếng người. Tôi thấy hai nhân viên này dùng cái lò xo chọt vào bồn cầu rồi rút ra chứ không để lại gì trong đó mà lấy đến 22 triệu đồng. 19,5 m là tôi nghĩ họ thông đường ống xuống tới dưới mặt đất chứ không còn ở căn hộ tôi nữa”, anh H. bức xúc.

Website của công ty này đưa lời giới thiệu hấp dẫn để tìm khách. Ảnh: A.H.

Không đồng ý với mức giá trên, anh H. thông báo chỉ trả 3 triệu đồng cho dịch vụ nhưng những người này không đồng ý mà yêu cầu thanh toán 5,5 triệu đồng.

Sau một lúc thương lượng, anh H. đành trả 4 triệu đồng cho việc sửa chữa bồn cầu và những nhân viên này mới chịu rời đi.

“Tôi đã báo vụ việc lên Công an phường An Phú (TP Thủ Đức) và được thông báo là chuyện dân sự, cư dân tự giải quyết. Tôi cũng đã trình báo vụ việc này lên Ban Quản lý chung cư The Sun Avenue để mọi người cùng cảnh giác”, anh H. cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của Zing, website mà anh H. thuê dịch vụ thông bồn cầu thuộc Công ty TNHH Vệ sinh môi trường Đ.T.X. có địa chỉ tại thôn Hữu Cước, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Ở TP.HCM, công ty này có 24 trụ sở trên khắp 24 quận, huyện và giới thiệu thông bồn cầu nghẹt siêu rẻ chỉ 50.000 đồng, hoạt động 24/24 giờ.