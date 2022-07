Cư dân nhà siêu nhỏ Hong Kong khốn khổ vì sóng nhiệt

Đợt nắng nóng oi bức tại Hong Kong (Trung Quốc) đang tác động mạnh tới những cư dân sinh sống trong các căn hộ siêu nhỏ, khi mức nhiệt trong nhà còn cao hơn cả ngoài trời.

Cơ quan thời tiết Hong Kong vừa ghi nhận 9 ngày “rất nóng” liên tiếp trong tháng 7, ngày 8-16. Để nâng cấp các biện pháp ứng phó, giới chức đã đưa thêm “cảnh báo nắng nóng kéo dài” mới vào hôm 16/7, nhắc nhở công chúng thực hiện các phương án như đảm bảo cung cấp đủ nước và tìm bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.

Ông Suen Shau-shing, 78 tuổi, không có nhiều lựa chọn để hạ nhiệt trong căn phòng siêu nhỏ của mình. Những căn phòng như thế này không thể bảo vệ ông Suen khỏi cái nóng. Ông Suen thường tránh quay lại căn phòng vào ban ngày mỗi khi mùa hè tới.

Căn hộ như "phòng tắm hơi"

Phóng viên của South China Morning Post ghi nhận mức nhiệt 35 độ C trong căn nhà ông Suen vào lúc 13h hôm 21/7. Nhiệt độ sau đó giảm xuống 34 độ C khi ông bật quạt. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn một độ so với mốc ở trạm đo nhiệt lân cận tại Tsim Sha Tsui.

Hàng ngày, ông thường đến một công viên gần đó, ngồi trong bóng râm đến khoảng 18h, sau đó trở về căn hộ và tắm nước lạnh. Kể cả khi màn đêm buông xuống, cái nóng vẫn không buông tha cho người đàn ông 78 tuổi này, bởi căn hộ không có cửa sổ vẫn ấp hơi nóng từ ban ngày, khiến ông không thể ngủ được.

Ông Suen Shau-shing - 78 tuổi, sống trong căn nhà siêu nhỏ ở Sham Shui Po - phải dùng tới 4 cái quạt với hy vọng xua tan cái nóng. Ảnh: SCMP.

“Cũng giống như vào ban ngày, bốn chiếc quạt không có ích gì (vào ban đêm). Tôi vẫn đổ mồ hôi và phải lau suốt đêm. Điều tồi tệ nhất là tôi không thể mở cửa sổ, bởi nếu tôi mở cửa, tôi sợ sẽ bị ai đó trộm đồ”, ông Suen nói.

Ông thức dậy ít nhất 4-5 lần/đêm để lau mồ hôi hoặc tắm nước lạnh.

Trong khi tiền thuê nhà hàng tháng mất tận 318 USD , bao gồm cả tiền điện, ông Suen ít khi dành thời gian trong căn hộ này. Ông ví nơi đây giống như “phòng tắm hơi”.

Những người hàng xóm của ông Suen cũng đi đến các công viên gần đó, hoặc ngồi tại cầu thang phía trên phòng của nhân viên bảo vệ tòa nhà để tận hưởng chút gió lạnh từ điều hòa không khí.

Và khi dự báo làn sóng nắng nóng vẫn tiếp diễn, ông Suen nói ông sẽ tiếp tục nghỉ ngơi trong công viên.

Chỉ bật điều hòa 4 giờ/ngày

Theo ước tính, có khoảng 220.000 người Hong Kong đang sống trong những căn hộ siêu nhỏ, nhà quan tài hoặc “chòi” trên sân thượng. “Chòi” trên sân thượng là một dạng nhà dành cho người có thu nhập thấp, nhưng thường được xây từ loại gạch và tấm kim loại dễ dàng hấp thụ nhiệt.

Ông Ng Chi-ming sống trong một căn chòi trên sân thượng ở Yau Ma Tei. Người đàn ông 65 tuổi chỉ bật điều hòa 4 giờ/ngày vào buổi trưa để tiết kiệm điện.

Phóng viên South China Morning Post ghi nhận mức nhiệt 35 độ C trong nhà ông vào trưa 21/7, cao hơn 2 độ so với mức mà trạm quan sát ở Tsim Sha Tsui báo cáo.

Chiếc điều hòa gắn cửa sổ khiến ông Ng Chi-ming phải chi 34 USD tiền điện mỗi tháng. Ảnh: SCMP.

“Loại máy điều hòa không khí gắn cửa sổ sử dụng nhiều năng lượng hơn, có lẽ gấp đôi so với các loại máy khác”, ông Ng nói. “Tôi cố gắng tiết kiệm cũng vì thế. Tôi bật điều hòa từ tháng 6, và hóa đơn tiền điện đã lên khoảng 34 USD /tháng”.

Ông Ng thông thường chỉ mất khoảng 11 USD /tháng. Điều này đồng nghĩa chỉ riêng điều hòa đã khiến hóa đơn tiền điện của ông tăng 200%/năm.

“Làm mát căn hộ này tốn nhiều thời gian hơn so với những căn nhà khác, vì không khí nóng liên tục bốc lên trong khi không khí mát chìm xuống đất”, ông Ng nói. "Tôi đã dán cửa sổ bằng phim cách nhiệt, và có lẽ nó cũng giúp ích hơn một chút”.

Thỉnh thoảng, ông Ng cũng phun nước lên mái tôn. Nhưng vào buổi chiều, khi căn hộ nằm trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, ông buộc phải chuyển sang bật điều hòa. Ông cho rằng mình sẽ phải sử dụng vật dụng này tới tận cuối tháng 10.