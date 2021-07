Cư dân chung cư tại TP Thủ Đức sẽ tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

23.000 cư dân thuộc 8.500 căn hộ tại các chung cư thuộc phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) sẽ được ngành y tế hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 từ 23/7.

UBND phường Thảo Điền vừa ra văn bản thông báo về việc tổ chức xét nghiệm tầm soát và hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm Covid-19 trong các chung cư.

Các chung cư được lấy mẫu gồm: Gateway, Masteri Thảo Điền, Tropic Garden, The Nassim, Masteri An Phú, River Garden, Thủ Thiêm Sky, Ha River View, Ascent, Xi Riverview, Thảo Điền Pearl, Fideco, The D’edge.

Việc lấy mẫu sẽ diễn ra từ ngày 23/7, cho 23.000 người trong 8.500 căn hộ và dự kiến sẽ hoàn thành trong 5-7 ngày. Các mẫu test nhanh Covid-19 cho cư dân sẽ lấy gộp 3, có kết quả trong khoảng 30 phút.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Trường hợp hộ gia đình có hơn 3 người thì lấy 1 mẫu gộp. Nếu hộ gia đình có 1 hay 2 người thì cũng chỉ lấy 1 mẫu, không lấy thêm người hộ gia đình khác vào mẫu đó.

Nếu mẫu gộp từ 2 người có kết quả dương tính với Covid-19 thì các cư dân lấy mẫu gộp đó sẽ được test nhanh lại bằng mẫu đơn để xác định người dương tính.

Tổ lấy mẫu của UBND phường sẽ đến từng tháp và lên từng tầng để cư dân ra lấy mẫu tránh tụ tập đông người. Ban quản trị và ban quản lý các chung cư được yêu cầu phân công ít nhất một người theo các tổ lấy mẫu để điều tiết cư dân và tổng hợp số liệu cư dân, căn hộ chưa lấy mẫu.

Trước đó, TP Thủ Đức cũng vừa gửi công văn đến Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố và UBND 34 phường về việc tổ chức tự thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại các khu dân cư, chung cư trên địa bàn.

Thông báo nêu có 2 hình thức lấy mẫu, bao gồm người dân tự thực hiện lấy mẫu theo quy trình và hướng dẫn thực hiện gộp mẫu trong test nhanh phát hiện kháng nguyên Covid-19 tại khu dân cư.

UBND TP Thủ Đức giao UBND các phường sắp xếp thời gian tại từng khu vực dân cư, chung cư, cử nhân viên trạm y tế để theo dõi, hướng dẫn thực hành việc lấy mẫu và giám sát quá trình lấy mẫu.

Ngoài ra, cư dân là y, bác sĩ đã nghỉ hưu hoặc làm việc tại các cơ sở y tế ngoài công lập, lực lượng hội viên Hội Chữ thập đỏ cũng được vận động cùng tham gia việc lấy mẫu xét nghiệm.

