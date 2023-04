Cư dân chung cư ở TP.HCM hoang mang vì sảnh, hầm bị đốt 4 lần

Nhiều cư dân tại chung cư Phú Hoàng Anh, huyện Nhà Bè, hoang mang vì nơi ở của họ bị người lạ phóng hỏa nhiều lần nhưng công an chưa tìm ra thủ phạm.

Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) đang khẩn trương xác minh danh tính, truy bắt nghi phạm dùng xăng đốt sảnh block B, chung cư Phú Hoàng Anh trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển.

Trao đổi với Zing ngày 14/4, đại diện Ban quản lý chung cư Phú Hoàng Anh cho biết đây là lần thứ tư chung cư bị người lạ mang xăng vào đốt. Ba lần trước, người lạ dùng xăng đốt ở khu vực trước sảnh block B và dưới tầng hầm.

Các lần trên đều được bảo vệ phát hiện kịp thời, dùng bình chữa cháy mini khống chế nên không thiệt hại tài sản và thương vong.

Các tầng của chung cư bị ám khói đen sau vụ đốt. Ảnh: Minh Huy.

Camera ghi hình được thủ phạm

Đại diện Ban quản lý chung cư cho biết thủ phạm phóng hỏa các lần trước không lọt vào ống kính camera nên công an địa phương chỉ ghi nhận và chưa lần ra thông tin.

“Lần này, camera đã quay lại được thủ phạm, công an địa phương đã tiếp nhận vụ việc, đang điều tra, xác minh danh tính và truy bắt”, vị này nói.

Theo đại diện chung cư, khi xảy ra cháy vào rạng sáng 13/4, bảo vệ đã khống chế trong vòng vài phút nên căn hộ của cư dân không bị ảnh hưởng, chỉ ám khói đen bên ngoài.

Phía chung cư cũng có nhiều biện pháp ứng phó như cử bảo vệ tuần tra thường xuyên.

“Có bảo vệ kiểm tra nhưng không tránh được kẽ hở. Có thể người gây ra vụ việc chưa ý thức được trách nhiệm pháp luật nên ngang nhiên mang xăng đốt”, đại diện Ban quản lý chung cư Phú Hoàng Anh cho biết.

Ăn không ngon, ngủ không yên

Sau các vụ phóng hỏa, chị Thanh Thúy (32 tuổi, block B chung cư Phú Hoàng Anh) tỏ rõ sự lo lắng.

Theo chị Thúy, lần này thủ phạm đốt ở bên ngoài sảnh nên không ảnh hưởng đến cư dân. Nếu người này đốt ở tầng hầm hoặc nhắm trúng đường hố ga thì có khả năng gây nổ, nguy hiểm cho cả chung cư.

“Tôi bắt đầu thấy sợ. Nếu bị đốt 1-2 lần thì tôi không chú ý, đằng này đến lần thứ tư. Dù không biết người ta cố ý hay là vô tình, tôi mong công an sớm bắt được thủ phạm để trấn an cho cư dân”, chị Thúy nói.

Khu vực sảnh chung cư xảy ra vụ đốt. Ảnh: Minh Huy.

Sống ở chung cư Phú Hoàng Anh đã 10 năm, bà Năm (49 tuổi) cho biết lần đầu chung cư bị phóng hỏa là ở ngay cửa block B, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, hai lần sau ở dưới hầm để xe.

Rất may đến nay, các vụ phóng hỏa chưa gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng. Các cư dân đều hoang mang và đã có ý kiến lên Công an xã Phước Kiển và Công an huyện Nhà Bè.

“Camera đợt này thấy rõ người đốt. Tôi rất mong công an sớm tìm ra thủ phạm. Chừng nào người này chưa bị bắt, cư dân chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên”, bà Năm chia sẻ.

Khoảng 2h15 ngày 13/4, một người đàn ông cầm theo can nhựa bước vào sảnh block B, chung cư Phú Hoàng Anh. Người này để can nhựa ở một góc khuất rồi đi bộ ra đường Nguyễn Hữu Thọ. 5 phút sau, người này quay lại sảnh, đổ xăng từ trong can ra rồi châm lửa đốt, rồi rời khỏi hiện trường. Phát hiện cháy, bảo vệ chung cư dùng bình chữa cháy mini dập lửa. 10 phút sau, đám cháy được khống chế.