Củ Chi lập 9 chốt phong tỏa nơi ở của 17 ca nhiễm chưa rõ nguồn lây

Trong 9 chốt được thiết lập, 3 chốt lớn trên đường Nguyễn Kim Cương do Ban Chỉ huy quân sự huyện và Công an huyện Củ Chi kiểm soát. Sáu chốt còn lại tại các hẻm nhỏ, do lực lượng chức năng xã Tân Thạnh Đông kiểm soát.