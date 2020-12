Cú bẻ lái không ngờ tới ở tập 16 'Penthouse'

Trong tập 16 "Penthouse", Oh Yoon Hee (Eugene đóng) thừa nhận cô chính là người đã giết gia sư Min Seol A vì muốn giành suất học bổng cho con gái.

Tối 21/12, tập 16 bộ phim Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu) lên sóng, tiếp tục tình tiết cô giáo Chun Seo Jin (Kim So Yeon) bỏ mặc bố ngã cầu thang ở cuối tập 15. Câu chuyện về giới thượng lưu ở chung cư cao cấp Hera tiếp tục có những plot twist khiến khán giả bất ngờ.

Chi tiết gây sốc nhất tập phim là phân cảnh hé lộ sự thật Oh Yoon Hee (Eugene) là người đã giết Min Seol A. Cái chết của cô gia sư nghèo Min Seol A là tình tiết ở đầu tập 1, cũng là tình huống mở ra góc tối trong cuộc sống của giới thượng lưu ở chung cư Hera.

Ban đầu, khán giả nghi ngờ Chun Seo Jin hoặc Joo Dan Tae là người đã đẩy Seol A ngã từ tầng cao xuống bức tượng thần Hera. Tuy nhiên, trong tập 16, Oh Yoon Hee đã thừa nhận cô chính là hung thủ. Khi hại chết Seol A, Oh Yoon Hee nói: "Chỉ cần không có cô, Ro Na có thể đỗ (học bổng) rồi".

Oh Yoon Hee thú nhận mình là hung thủ giết Min Seol A.

Động cơ giết người của Oh Yoon Hee là giành suất học bổng cho con gái. Dân mạng tại Hàn Quốc và Việt Nam đều xôn xao trước "cú twist" trên, bởi Oh Yoon Hee luôn được coi là nhân vật chính diện hiếm hoi của bộ phim. Ngoài ra, nữ nhân viên môi giới nhà đất còn luôn tự nhận là chị em thân thiết của Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah) - mẹ ruột Min Seol A.

Diễn xuất của Eugene trong phân cảnh trên cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả. Đây là lần đầu tiên "nữ thần Kpop" một thời đóng vai ác dù đã chuyển hướng sang làm diễn viên hơn 10 năm.

Rating Penthouse cũng chạm mốc kỷ lục mới sau tập 16. Cụ thể, phim đã có rating 25.2% ở khu vực thủ đô Seoul và đạt trung bình 23,7% trên toàn quốc. Đây là mức rating cao nhất từ khi phim lên sóng tới nay.

Ngoài Eugene, phần thể hiện của Kim So Yeon cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả. Ở cuối tập 15, nhân vật Chun Seo Jin do cô thể hiện đã để mặc cha ruột ngã cầu thang, nhưng sang tập 16 lại giả vờ gào khóc thảm thiết và ngất xỉu khi trông thấy cha trong bệnh viện. Nhiều ý kiến cho rằng Penthouse đã hồi sinh sự nghiệp diễn xuất của "ác nữ đẹp nhất màn ảnh" Kim So Yeon.