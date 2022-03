Cú bẻ lái của Binz

"Don't Break My Heat" - sản phẩm mới của Binz - được đánh giá tích cực về yếu tố sản xuất âm nhạc và MV. Nam rapper đã vượt qua cái bóng của "BigCityBoi".

Loại hình: Music Video

Dòng nhạc: Synth-Pop, Synthwave

Sản xuất âm nhạc: Touliver

Sản xuất MV: Ứng Duy Kiên

Chấm điểm: 8/10

Binz trở lại đường đua nhạc Việt bằng sản phẩm âm nhạc solo sau gần 2 năm, kể từ "cơn sốt" BigCityBoi. Quãng thời gian đã qua, tên tuổi Binz vụt sáng nhờ game show Rap Việt, nhưng nam rapper tập trung cho các dự án âm nhạc quảng cáo và góp giọng ở các verse rap trong Blackjack (ft Soobin), Freaky Squad (ft Rhymastic và Soobin).

Ê-kíp SpaceSpeakers có cú bẻ lái để Binz thử sức màu sắc âm nhạc "mới mà cũ" của Synth-Pop, Synthwave, mang âm hưởng retro, disco của thập nniên1980. Họ chấp nhận mạo hiểm khi màu sắc âm nhạc kiểu vậy chưa thật sự phổ biến trên thị trường nhạc Việt.

MV Don't Break My Heat là dự án đầu tư mạnh nhất sự nghiệp của Binz, với kinh phí tiền tỷ. Kiên Ứng như thường lệ làm vai trò đạo diễn cho các sản phẩm của thành viên SpaceSpeakers.

Cú đột phá của Binz

Nhiều khán giả khi nghe qua Don't Break My Heart đều ngay lập tức liên tưởng đến The Weeknd - một trong những giọng ca nổi danh của làng nhạc Âu - Mỹ trong vài năm gần đây.

The Weeknd được xem là người đưa màu sắc Synth-Pop, Synthwave, âm hưởng retro, disco của thập niên 1980, 1990 gây sốt trở lại. Trong số đó, bản hit Blinding Lights một thời "gây bão" toàn cầu, được Billboard xác định là ca khúc thành công nhất mọi thời đại ở bảng xếp hạng Billboard 100.

Nhưng vẫn có điểm khác ở việc The Weeknd là gam màu tối. Còn Don't Break My Heart của Binz tươi sáng hơn nhiều.

Binz mạnh dạn thử sức màu sắc mới. Ảnh: NVCC.

Đúng như tiêu đề Don't Break My Heart, đây là bản nhạc theo kiểu "thả thính", trêu chọc tình yêu quen thuộc với màu của Binz. Lối viết câu chữ của nam rapper vẫn nửa "tây", nửa "ta", do đó sẽ khó tiếp cận với một bộ phận khán giả.

Đổi lại, cách sáng tác của Binz giúp anh chuyển biến flow (nhịp rap) mượt mà, và từng ý đồ của Binz đặt vào bài hát được thể hiện rõ, khi anh chắt lọc được chỗ nào dùng tiếng Việt, và chỗ nào dùng tiếng Anh, rồi sắp xếp từng câu chữ liên kết cùng nhau.

Không còn là chất rap thuần túy như BigCityBoi, Binz bứt khỏi vùng an toàn bằng việc kết hợp giữa rap và giọng hát (vocal). Trong đó, yếu tố vocal ở Don't Break My Heart nổi trội hơn. Nam rapper còn được hỗ trợ bởi auto tune, vốn là chất liệu không thể trau chuốt giai điệu ở Synth-Pop.

Điều đó dẫn tới 2 kịch bản, là Binz bày cho khán giả một "món ăn" mới trong kỹ năng đi giai điệu. Nhưng dùng auto tune quá nhiều khiến chất giọng của Binz tạo cảm giác bị lấn át bởi bản phối. Một số khán giả không hài lòng khi Binz rap chưa rõ lời.

Binz vẫn giữ đặc trưng ở cách đi flow khác biệt phần còn lại của giới Rap Việt, cụ thể là sự nhấn nhá, ngắt giọng không tuân theo khuôn khổ nào ở chữ cuối trong một câu. Binz sở hữu vocal thuộc dạng tốt so với một rapper, từng chứng minh qua hit OK. Do đó, cách Binz đột phá bằng việc dùng vocal nhiều hơn vẫn trong tầm kiểm soát của anh.

Touliver vững phong độ

Touliver và Binz đã có công thức hiệu quả để tạo hit, từ thành công của They Said, Gene BigCityBoi. Lần này, cú xoay 360 độ để làm màu nhạc hoàn toàn khác được xem là sự mạo hiểm. Touliver và Binz muốn trở thành những người tiên phong trong việc đưa Synth-Pop tiếp cận khán giả Việt nhiều hơn?

Touliver nâng tầm được Binz. Ảnh: NVCC.

Bản phối Don't Break My Heart là sự pha trộn của loạt âm thanh, cổ điển những cũng có chất hiện đại. Cách Touliver đặt bassline là thứ không lẫn vào đâu trong các sản phẩm từ đôi tay anh. Màu sắc riêng của Touliver còn đến từ piano điện, rải kick và hi hat để tối ưu đặc trưng của Binz khi nhấn nhịp ở cuối câu.

Touliver hoàn thiện bản phối trước tiên, sau đó Binz dựa vào giai điệu ban đầu để viết lyrics. Một lần nữa, Touliver cho thấy tầm quan trọng của khâu phối khí trong dây chuyển sản xuất âm nhạc. Màn kết hợp giữa Touliver và Binz có thể coi là lần đầu tiên trên thị trường có bộ đôi producer - rapper/ca sĩ bắt tay theo kiểu win-win. Nghĩa là cả hai cùng giúp nhau đi lên.

Cho đến Don't Break My Heart, vai trò của Touliver vẫn ngang hàng Binz. Thậm chí, có ý kiến nhận định sự bắt tai của Don't Break My Heart nhiều phần đến từ bản phối.

Màu sắc Synth-Pop từng xuất hiện rải rác trên thị trường nhạc Việt. Gần đây, 2 bản rap 10 15 20 (Sol7 ft Pretty XIX) và I Love You (Vsoul) tại Rap Việt được sản xuất theo công thức khá giống Don't Break My Heart.

Tham vọng của Touliver và SpaceSpeakers trong việc đa dạng hóa màu sắc âm nhạc trên thị trường Việt Nam là điều tích cực. Nhưng Synth-Pop có trở thành dòng nhạc đại chúng vẫn là bài toán khó.

Có gì ở MV tiền tỷ?

Tổng kinh phí đầu tư sản phẩm Don't Break My Heat theo tiết lộ từ ê-kíp lên tới chục tỷ đồng, bao gồm đầu tư bối cảnh, set quay, dàn cameo (tham gia diễn xuất), trang phục của Binz và nhiều khoản chi khác. Riêng MV có lẽ ngốn kinh phí lớn nhất, với tham vọng của SpaceSpeakers là tạo ra sản phẩm khác biệt hoàn toàn so với thị trường rapper.

Kiên Ứng dựng MV theo màu sắc cyberpunk (khoa học viễn tưởng). Nam đạo diễn cho rằng khi làm cyberpunk, người khác thường nhắm tới các chủ đề đĩa bay hoặc hư cấu so với thực tế. Còn với MV Don't Break My Heart, Binz vẫn xuất hiện trong khung cảnh của tương lai, nhưng câu chuyện vẫn bám vào thực tế.

Soobin và 16 Typh, 2 thành viên của SpaceSpeakers, tham gia diễn xuất. Ảnh: NVCC.

Thông điệp của Binz là người yêu có thể làm mọi thứ với mình, thậm chí "quăng vỡ điện thoại", "đập nát guitar", "có thể act crazy khi tức", nhưng đừng "bóp nát trái tim của anh". Câu chuyện trong MV cũng đi theo mạch như vậy để tôn vinh giá trị của tình yêu đích thực.

Đó là chuyện tình bồng bột, máu lửa của Soobin và nửa kia. 16 Typh và bạn gái đến với nhau từ chính tâm hồn và gạt bỏ giá trị vật chất. Tân Alain - hay được gọi là Ông chú Polo - thể hiện cho tình yêu vĩnh cữu. Hai diễn viên nữ khác cho thấy sự quyết tâm khi yêu, bất chấp định kiến giới tính.

Từ Blackjack đến Don't Break My Heart, Kiên Ứng vẫn mạnh ở các góc máy cận cảnh để bắt cảm xúc nhân vật. Ánh sáng, bước chuyển cảnh, kỹ xảo trong MV là ấn tượng.

Binz trong MV làm vai trò của người dùng âm nhạc để gắn kết các cặp tình nhân. Cuối MV, Touliver xuất hiện đột ngột trong phòng thu, thay cho lời nhắn nam producer luôn đồng hành với Binz để tỏa sáng trong âm nhạc.

Binz thốt lên: "Anh Tou ơi, em nghĩ là mình lại có thêm một cái classic (di sản) nữa rồi. We did it again, bro! (Chúng ta lại làm được rồi)".

Chưa rõ Don't Break My Heart có tiếp bước BigCityBoi để Binz và Touliver khuấy đảo thị trường hay không. Nhưng Don't Break My Heart là sự khác biệt giữa mặt bằng thị trường nhạc Việt vẫn quanh quẩn trong vùng an toàn.

Binz vẫn là rapper chỉn chu về âm nhạc, phong cách, diện mạo hàng đầu trong giới. Còn Touliver vẫn luôn là "phù thủy âm nhạc" của nhạc Việt.