Cụ bà nhận cuộc gọi báo liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy

Đang ở nhà, bà L.T.G. (SN 1942, trú ở xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nhận được cuộc điện thoại lạ, nói bà liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy xuyên quốc gia.

Công an xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, kịp thời ngăn chặn một người dân chuyển tiền cho tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông với số tiền 100 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/6, bà L.T.G. trong khi ở nhà, nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an điều tra, thông báo bà G. có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu bà chuyển số tiền 100 triệu đồng, nếu không sẽ bị bắt giam. Sợ hãi, bà G. đến Quỹ Tín dụng nhân dân xã Gia Tân định rút tiền trong sổ tiết kiệm để chuyển cho nghi phạm lừa đảo.

Công an xã kịp thời ngăn bà G. chuyển tiền cho các nghi phạm lừa đảo.

Cùng thời điểm đó, lực lượng Công an xã Gia Tân đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử tại khu vực gần quỹ tín dụng. Nắm được thông tin sự việc, cán bộ công an xã đã tiếp cận bà G. và cán bộ quỹ tín dụng để tìm hiểu.

Sau khi kiểm tra thông tin do bà G. cung cấp, lực lượng công an xã động viên bà giữ bình tĩnh, đồng thời mời bà về trụ sở làm việc. Tại đây, cán bộ công an xã tuyên truyền về hành vi lừa đảo của các nghi phạm qua mạng điện thoại, vận động bà G. không nghe và làm theo bất cứ yêu cầu nào của nghi phạm. Đến lúc ấy, bà G. mới bừng tỉnh. Lực lượng công an hỗ trợ bà G. đi gửi lại số tiền vừa rút vào sổ tiết kiệm.

Qua sự việc này, cơ quan công an một lần nữa khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.