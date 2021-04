Cụ bà bị giết, dìm xác xuống bể nước

Cảnh sát cáo buộc người đàn ông ở Sa Pa đã giết cụ bà 65 tuổi để cướp tài sản.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Chảo Ông Khé (ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

Theo công an, trưa 2/4, người thân phát hiện bà V.T.C. (65 tuổi, ở xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Bát Xát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai tổ chức khám nghiệm. Nhà chức trách xác định bà C. bị hung thủ sát hại, sau đó bị dìm xác xuống bể nước để phi tang.

Đồ đạc trong nhà bị lục lọi nên cảnh sát nghi ngờ hung thủ giết để cướp tài sản. Qua rà soát, đến 22h cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Khé.

Theo nhà chức trách, nghi phạm vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.