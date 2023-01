Cứ 20 người trẻ ở Seoul, có một người sống ẩn dật

Khoảng 129.000 người trong độ tuổi 19-39 ở Seoul sống cô lập hoặc ẩn dật, chủ yếu do thất nghiệp hay các vấn đề về tâm thần. Ảnh minh họa: YUTA ONODA.

Hôm 18/1, chính quyền thành phố Seoul công bố kết quả cuộc khảo sát trên 5.513 cư dân trong độ tuổi 19-39 được tiến hành vào năm ngoái, theo Yonhap.

Ước tính có 4,5% (tương đương khoảng 129.000 người) sống cô lập hoặc ẩn dật khỏi xã hội. Con số tương ứng trên cả nước có thể lên tới 610.000 nếu quy mô là toàn quốc.

Cuộc khảo sát phân loại những người thất nghiệp trong tháng qua và không gặp gỡ hoặc liên hệ với ai ít nhất 6 tháng qua là cô lập, trong khi người chỉ ở nhà 6 tháng qua là ẩn dật.

Ba lý do lớn nhất dẫn đến sự tách biệt xã hội như vậy là thất nghiệp hoặc khó tìm việc làm (45,5%), khó khăn về tâm lý (40,9%) và các vấn đề trong mối quan hệ với người khác (40,3%).

Hơn 62% thanh niên sống cô lập hoặc ẩn dật cho biết họ đã trải qua các vấn đề về tình cảm gia đình trước tuổi trưởng thành. Trong khi đó, gần 58% cho biết gia đình họ đột ngột gặp khó khăn về kinh tế. Hơn 57% cho biết họ đã bị bắt nạt ở trường.

Trong số những người sống cô lập hoặc ẩn dật, 28,1% ở trong tình trạng này chưa đầy 3 năm, 16,7% nói rằng hơn 3 năm và 11,5% là hơn 10 năm.

Gần 65% trong số này cho biết họ ở dưới mức trung bình về tình trạng kinh tế hoặc xã hội, 55,7% cho biết họ muốn thoát khỏi sự cô lập hoặc ẩn dật.

Các hình thức hỗ trợ thường được xác định là cần thiết cho những người trẻ tuổi như vậy là hỗ trợ kinh tế (57,2%), các chương trình theo sở thích hoặc thể thao (44,7%) và cơ hội việc làm hoặc học tập (42%). Những đối tượng khảo sát được yêu cầu đưa ra nhiều câu trả lời.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.