CSGT xử lý nhóm lái xe máy tụ tập trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nhận tin có nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy tụ tập trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 (TP.HCM), CSGT đã đến kiểm tra và đưa 14 phương tiện về đồn lập hồ sơ xử lý.

Khoảng 20h15 ngày 17/4, Đội CSGT - trật tự Công an quận 1 phối hợp với Đội CSGT Bến Thành (Phòng PC08) và công an địa phương tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

CSGT đưa những chiếc xe thay đổi kết cấu về trụ sở. Ảnh: A.H.

Trên đường tuần tra, lực lượng chức năng nhận tin báo có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé (quận 1), nên đến kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi trên 14 xe máy. Đa số phương tiện này có dấu hiệu thay đổi kết cấu, độ pô, không gắn kính chiếu hậu.

Nhóm người này cùng các phương tiện được tổ công tác đưa về trụ sở Công an phường Bến Nghé (quận 1) làm việc.

CSGT đã lập biên bản xử phạt 11 xe vi phạm, tạm giữ 5 xe về các lỗi thay đổi kết cấu xe, để xe trên hè phố, thay đổi màu sơn, pô không gắn bộ phận giảm thanh.