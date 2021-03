CSGT truy đuổi 10 km chặn ôtô lạng lách

Chiếc ôtô lạng lách, đánh võng trên đường khiến CSGT phải truy đuổi hơn 10 km. Nam tài xế có biểu hiện nghi ngáo đá bị công an tạm giữ để điều tra.

Chiều ngày 10/3, CSGT Long An tuần tra trên địa bàn TP Tân An, phát hiện ôtô mang biển kiểm soát 51G-572.96 chạy đánh võng, lạng lách hướng Tiền Giang về TP.HCM.

Cảnh sát ra hiệu dừng ôtô kiểm tra nhưng tài xế tăng tốc bỏ chạy, sẵn sàng tông vào tổ công tác.

CSGT truy đuổi 10 km mới chặn bắt tài xế nghi ngáo đá lái ôtô. Ảnh: A.L.

Sau khi truy đuổi một đoạn đường hơn 10 km, một xe tải tưới nước cây xanh hỗ trợ CSGT chặn được chiếc ôtô trên tại khu vực công viên phường 5, TP Tân An.

Chiếc ôtô đâm vào bên hông chiếc xe tải. Nam tài xế có biểu hiện không bình thường ngồi bên trong ôtô cố thủ và cầm con dao thách thức lực lượng cảnh sát.

Sau 20 phút thuyết phục tài xế không thành, một số người dân tại khu vực bức xúc dùng gạch đập kính ôtô thì người này mới mở cửa xuống xe.

Nam tài xế được CSGT và người dân khống chế đưa về Công an TP Tân An. "Nam tài xế có biểu hiện ngáo đá. Khi về trụ sở lấy lời khai, anh ta vẫn chưa tỉnh táo", một cán bộ công an cho biết.