CSGT TP.HCM lo không đạt mục tiêu giảm 5-10% tai nạn giao thông

Trưởng phòng CSGT TP.HCM cho biết sau khi thành phố mở cửa, mật độ đi lại tăng theo điều kiện cơ học tự nhiên. Mục tiêu giảm 5-10% tai nạn giao thông so với năm 2021 khó đảm bảo.

Sáng 18/1, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08), cho biết năm 2021, số vụ tai nạn giảm 40% so với năm trước. Tuy nhiên, thượng tá Dương cho hay mục tiêu kéo giảm 5-10% về số vụ, người chết và người bị thương do tai nạn giao thông năm 2022 là “hơi” khó.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT TP.HCM. Ảnh: Thư Trần.

Lãnh đạo Phòng PC08 lý giải năm 2021 có 4 tháng giãn cách vì dịch, tình trạng tai nạn giảm đáng kể. Sau khi thành phố mở cửa lại, số vụ tai nạn có thể tăng theo điều kiện cơ học tự nhiên.

Theo thống kê năm 2021, TP.HCM xảy ra hơn 1.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 477 người và bị thương hơn 1.042 người; 56 vụ tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, giảm 19 vụ so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng đã khởi tố 3 vụ.

Về vi phạm giao thông, cảnh sát xử lý hơn 506.000 trường hợp, giảm 16.000 trường hợp so với cùng kỳ; phạt hơn 356.500 trường hợp với số tiền gần 313.800 tỷ đồng ; tước GPLX hơn 43.700 trường hợp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay 2021 là năm thứ 5 liên tục TP.HCM nỗ lực kéo giảm trên 3 tiêu chí (số vụ, người chết và người bị thương do tai nạn giao thông).

Đối với mục tiêu kéo giảm 5-10% ở 3 tiêu chí trong năm 2022, ông Phan Văn Mãi cho rằng CSGT TP.HCM không chỉ kéo giảm về số vụ tai nạn, nạn nhân bị thương, người chết, mà còn cần nâng cao việc phòng ngừa qua công tác tuyên truyền, dự báo, xác định yếu tố tiềm ẩn, điểm đen tai nạn, quyết tâm không để số vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra.