CSGT TP.HCM cứu cô gái định nhảy sông Sài Gòn

Phát hiện cô gái chuẩn bị nhảy cầu Bình Phước 1, quận 12 (TP.HCM), một cán bộ CSGT lao đến kéo người này vào khu vực an toàn.

Ngày 22/12, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa cứu thành công một cô gái có ý định nhảy cầu tự tử.

Đại úy Thành cùng cô gái được cứu. Ảnh: A.H.

Khoảng 17h20 ngày 21/12, đại úy Thái Hoàng Thành, cán bộ Đội CSGT Bình Triệu lái môtô đặc chủng trên quốc lộ 1, hướng về ngã tư Bình Phước để phân luồng giao thông.

Khi đến khu vực cầu Bình Phước 1, đại úy Thành thấy một cô gái bỏ lại đôi dép và leo lên lan can cầu, có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn.

Cán bộ CSGT đã nhanh chóng dừng xe, lao đến giữ được tay cô gái, kéo vào khu vực an toàn và trấn an tinh thần. Cô gái được đại úy Thành bàn giao cho Công an phường An Phú Đông, quận 12.

Tại trụ sở, người này được xác định tên T.T.Đ. (26 tuổi, quê Bạc Liêu). Cô gái khai do buồn chuyện tình cảm nên muốn nhảy sông Sài Gòn tự tử.

Vụ việc xảy ra trên cầu Bình Phước, quận 12, TP.HCM. Ảnh: Google Maps.