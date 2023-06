CSGT TP.HCM bắt giữ người thuê ôtô rồi chiếm đoạt

Bị Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can, Chiến lái ôtô bỏ trốn vào TP.HCM và bị Đội CSGT Bình Triệu phát hiện, bắt giữ.

Nguyễn Văn Chiến bị CSGT Bình Triệu bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 9/6, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an phường Linh Xuân để bàn giao Nguyễn Văn Chiến (24 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cho Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo cảnh sát, Chiến là người bị Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định khoảng 9h45 ngày 8/6, Tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu đang làm nhiệm vụ tại giao lộ vòng xoay Linh Xuân, TP Thủ Đức, thì phát hiện Chiến lái ôtô biển số tỉnh Quảng Ngãi đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Qua xác minh, tổ công tác xác định Chiến thuê ôtô của ông H.K.P. (33 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi) từ ngày 8/5 đến nay. Ông P. nhiều lần liên lạc yêu cầu trả xe, nhưng Chiến không hợp tác. Do đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Chiến về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.