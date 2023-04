CSGT khống chế nghi can cướp xe ôm ở TP.HCM

Thấy nam thanh niên giằng co với tài xế Grab để cướp tài sản, tổ CSGT lao đến khống chế nghi can.

Tổ công tác đã bàn giao Đỗ Đức Anh cho Công an phường Cô Giang. Ảnh: M.H.

Ngày 15/4, Công an quận 1, TP.HCM, đang tạm giữ Đỗ Đức Anh (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Rạng sáng cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM gồm đại úy Lê Võ Tiến Đạt, đại úy Nguyễn Thành Đức, đại úy Châu Tá Hoàn Cảnh và thượng úy Trịnh Xuân Phúc tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang.

Phát hiện một thanh niên mặc áo Grab tri hô “cướp, cướp” và đang giằng co với Đỗ Đức Anh, tổ công tác lao vào khống chế nghi can, đưa về trụ sở công an phường.

Bước đầu, Đức Anh khai đã tấn công anh N.V.V. (30 tuổi) nhằm cướp xe máy của nạn nhân trên đường Trần Hưng Đạo rồi bị cảnh sát phát hiện.