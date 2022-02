CSGT hướng dẫn tài xế du xuân an toàn, đúng luật

Cục CSGT đề nghị người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia. Nếu xảy ra va chạm giao thông, các bên cần ứng xử có văn hóa.

Những ngày đầu năm mới, lưu lượng người đi du xuân, thăm hỏi nhau nhiều hơn so với ngày thường.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn của Cục CSGT (Bộ Công an) đưa ra những khuyến cáo để người dân đi lại an toàn, đúng luật.

1. Người dân cần chú ý chấp hành Luật Giao thông đường bộ và yêu cầu kiểm soát của lực lượng chức năng. Khi lái xe nhớ tập trung quan sát, tuân thủ hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu; đi đúng phần đường, làn đường quy định; chú ý tốc độ và khoảng cách an toàn cho phép.

2. Khi đi du xuân, nếu tài xế đã sử dụng rượu, bia thì tuyệt đối không điều khiển các loại phương tiện.

Hiện trường tai nạn ở Bình Định hôm 30/12/2021 khiến 2 người chết, 13 người bị thương. Ảnh: Công an cung cấp.

3. Trước khi sử dụng phương tiện để tham gia giao thông, đặc biệt là di chuyển đường dài, tài xế cần kiểm tra khả năng hoạt động của xe, mức độ đáp ứng của các bộ phận trên xe như gương chiếu hậu, hệ thống phanh, đèn, còi, lốp. Không để các vật dụng dễ gây cháy, nổ trong cốp xe.

4. Trường hợp xảy ra va chạm giao thông, các bên nên ứng xử có văn hóa với nhau. Đặc biệt, tuân thủ sự phân định của lực lượng chức năng trong các vụ tai nạn.

5. Nếu sử dụng phương tiện đường thủy để đi du lịch lễ hội, người dân nên mặc áo phao.

Ngoài những khuyến cáo trên, Cục CSGT cảnh báo một số lỗi tài xế thường mắc khi di chuyển dịp Tết:

- Tài xế điều khiển ôtô vi phạm về nồng độ cồn ở mức dưới 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0,25 mg/1 lít khí thở thì bị phạt 6-8 triệu đồng, tước bằng lái 10-12 tháng. Nồng độ cồn trên 80 mg/100 ml máu hoặc trên 0,4 mg/1 lít khí thở sẽ bị phạt 30-40 triệu đồng, tước bằng lái 22-24 tháng.

- Người lái xe máy vi phạm về nồng độ cồn sẽ bị phạt 2-8 triệu đồng, tước bằng lái từ 10 tháng đến 2 năm. Còn người đi xe đạp vi phạm lỗi nồng độ cồn bị phạt từ 80.000 đồng đến 600.000 đồng.

- Người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật) bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy là lỗi vi phạm phổ biến dịp Tết. Ảnh: Đức Anh.

- Điều khiển ôtô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng. Lái ôtô chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h trở lên bị phạt 4-12 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước bằng lái xe tối đa 4 tháng.

- Người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h thì bị phạt tiền ở mức 300.000-400.000 đồng. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h trở lên bị phạt đến 5 triệu đồng và tước bằng lái xe máy tối đa 4 tháng.

- Trường hợp điều khiển xe máy thành nhóm từ 2 xe trở lên và chạy quá tốc độ quy định, người vi phạm bị phạt 6-8 triệu đồng.

- Tài xế ôtô chở quá số người quy định sẽ bị phạt tiền các mức từ 400.000 đồng đến 40 triệu đồng. Người điều khiển xe máy vi phạm lỗi này thì bị phạt 200.000-600.000 đồng.

- Người lái ôtô không thắt dây an toàn khi điều khiển xe, chở người trên ôtô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) thì bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng. Còn người được chở trên ôtô vi phạm quy định này thì bị phạt 300.000-500.000 đồng.