CSGT đường thủy xuất quân tuần tra cao điểm dịp Tết

Các trường hợp cần tập trung xử lý gồm: Điều kiện an toàn của bến; điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện; chấp hành các quy định về vận tải của người tham gia giao thông. Đồng thời CSGT cũng kiên quyết đình chỉ các bến, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, đặc biệt là không thực hiện đúng quy định về cứu sinh, cứu đắm...