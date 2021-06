CSGT đưa thí sinh nhầm điểm thi cách 10 km đến kịp giờ

Sáng 12/6, một nam sinh thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đến nhầm điểm thi, may mắn được cảnh sát giao thông hỗ trợ chở đến địa điểm thi đúng giờ.

Cảnh sát giao thông đưa thí sinh đến điểm thi Một nam sinh thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đến nhầm điểm thi may mắn được CSGT hỗ trợ chở đến địa điểm thi đúng giờ.

Sáng 12/6, Đại uý Hoàng Ngọc Thành (Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an TP Hà Nội), cho biết khi làm nhiệm vụ chốt trực tại trường THPT Trần Phú (số 8 Hai Bà Trưng, Hà Nội), đơn vị phát hiện một nam thí sinh đến nhầm điểm thi. Ngay lập tức, Đại uý Hoàng Ngọc Thành nhận lệnh của đơn vị, tức tốc đưa nam thí sinh này đếm điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

"Phụ huynh đưa thí sinh đến bằng ô tô, cho biết không chú ý địa điểm thi nên bị nhầm và nhắn nhờ các anh giúp cháu. Được sự phân công của đơn vị, tôi đang làm nhiệm vụ tại đây đã nhanh chóng lấy xe máy chở thí sinh đến địa điểm chính xác. Suốt quá trình đi, thí sinh quá lo lắng, không nói được câu nào. Thời gian rất gấp, tôi đã phải nỗ lực đi thật nhanh nhưng cũng phải đảm bảo an toàn. May mắn là tôi đã đưa thí sinh đến điểm thi đúng giờ, em đã bước vào phòng thi an toàn", Đại uý Hoàng Ngọc Thành cho hay.

Đại uý Hoàng Ngọc Thành chia sẻ thêm, rất may hôm nay đường Hà Nội thông thoáng nên quãng đường hơn 10 km đi chỉ mất khoảng 30 phút, nếu tắc đường có lẽ không kịp.