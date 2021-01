CSGT Đồng Tháp tuần tra bằng môtô R 1250 GSA

Hai môtô R 1250 GSA của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp được điều động tham gia công tác tuần tra xử lý vi phạm và phòng chống đua xe trái phép.

Chiều 27/1, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quân thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đợt ra quân thực hiện từ ngày 25/1 đến 25/2. Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp tăng cường 2 môtô BMW R 1250 GSA tham gia tuần tra xử lý vi phạm và phòng chống đua xe trái phép.

Hai môtô BMW R 1250 GSA sẽ giúp sức đắc lực cho công tác phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya chạy xe lạng lách, đua xe trái phép.

CSGT tuần tra, diễn hành trên các tuyến nội ô TP Sa Đéc. Ảnh: Thanh Nghĩa.

Theo thượng tá Thái Viết Vũ, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị được trang bị 4 môtô BMW R 1250 GSA để thực hiện nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép và tuần tra dẫn đoàn.

Các môtô này được CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận vào tháng 11/2020. Sau đó, đơn vị đã tổ chức tập huấn kỹ năng điều khiển cho cán bộ, chiến sĩ.

“Các xe giá trị lớn nên anh em rất quý, chỉ khi nào thực hiện phòng chống đua xe hoặc công tác tuần tra dẫn đoàn thì mới sử dụng”, thượng tá Vũ nói.

BMW R1250 GSA có giá bán khoảng 699 triệu đồng. Môtô này được trang bị động cơ dung tích 1.254 cc cùng công nghệ cảm biến thiên Shiftcam cho phép xe tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng vẫn nhanh chóng đạt công suất cực đại.

Động cơ này cho công suất 136 mã lực ở vòng tua 7.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 143 Nm ở vòng tua 6.250 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp.

Về công nghệ, mẫu xe này sở hữu công nghệ an toàn như hỗ trợ phanh khẩn cấp DBC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc nâng cao HSC Pro, hệ thống chống trượt DTC... Xe có đến 6 chế độ lái khác nhau, trong đó có 2 chế độ lái nâng cao.