CSGT diễn tập vây bắt 'quái xế' ở đại lộ Võ Văn Kiệt dịp 30/4

Tình huống được đặt ra là nhóm "quái xế" nẹt pô, lạng lách... trên đại lộ Võ Văn Kiệt, chặn xe trước hầm Thủ Thiêm để đua và bị lực lượng chức năng vây bắt.

Tình huống giả định trong buổi diễn tập phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn quận 1 do Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 phối hợp với lực lượng CSGT TP.HCM, Công an quận 3 và quận 4 thực hiện đêm 28/4.

Ở tình huống giả định đầu tiên, 3-5 thanh niên đi trên xe máy thay đổi kết cấu, nẹt pô, lạng lách trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Khi đến phường Nguyễn Thái Bình (quận 1), nhóm này bị tổ công tác 363 Công an quận 1 cùng CSGT - TT Công an quận 1 chia làm nhiều mũi, chặn bắt đưa về trụ sở công an khu vực.

Tình huống giả định nhóm thanh niên chạy xe gây rối trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Ảnh: Thư Trần.

Tình huống 2, khoảng 20 thanh niên tụ tập, chặn làn xe máy trên đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn đầu hầm Thủ Thiêm) để đua xe. Lúc này, lực lượng CSGT đi trên nhiều xe đặc chủng, chia các hướng, tổ chức vây ráp.

Phát hiện CSGT, nhiều thanh niên tăng ga tháo chạy nhưng đều bị khống chế, bắt giữ. Cảnh sát đưa các thanh niên, cùng tang vật về công an phường xử lý.

Nhóm thanh niên bị lực lượng chức năng trấn áp. Ảnh: Thư Trần.

Trung tá Lưu Minh Sĩ, Đội trưởng Đội CSGT - TT Công an quận 1, cho biết, công tác diễn tập phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn nằm trong đợt điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và lễ 30/4-1/5.

“Các cán bộ chiến sĩ đã thực hiện đúng kịch bản diễn tập phòng, chống đua xe trái phép, sẵn sàng khi có tình huống xảy ra để xử lý nhanh, dứt điểm, giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép”, trung tá Sĩ nói.