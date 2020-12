CSGT bắt 15.500 bao thuốc lá lậu

Phát hiện CSGT truy đuổi, Tình dừng ôtô mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị cảnh sát đuổi theo bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ 15.500 bao thuốc lá và một biển số trên ôtô này.

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đang tạm giữ Lý Hoài Tình (23 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ) để điều tra về hành vi Vận chuyển thuốc lá lậu.

Thuốc lá lậu được bọc trong bao nylon màu đen. Ảnh: A.L.

Theo công an, ngày 28/12, Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Long An do trung tá Nguyễn Minh Sáng làm tổ trưởng, tuần tra trên quốc lộ N2.

Khi đến địa phận xã Hòa Khánh Đông (huyện Đức Hòa), tổ tuần tra phát hiện xe du lịch mang biển số 51G-123.17 đang lưu thông bất ngờ chuyển hướng vào đường tỉnh 825.

Nghi tài xế vi phạm, CSGT đuổi theo khoảng 200 m và dừng được ôtô. Lúc này, nam tài xế mở cửa xuống xe bỏ chạy liền bị tổ tuần tra đuổi theo bắt giữ.

Kiểm tra ôtô, lực lượng chức năng phát hiện 15.500 bao thuốc lá lậu và một biển số 62A-198.78.

Tại cơ quan điều tra, Tình khai số thuốc lá trên được nhập lậu qua đường biên giới tiếp giáp Campuchia.