Crystle Stewart - hoa hậu có tầm ảnh hưởng ở Mỹ

Ở lĩnh vực giải trí, Stewart cũng xuất hiện dày đặc. Cô là giám khảo Hoa hậu Mỹ 2016 và nhiều mùa giải hoa hậu khác. Người đẹp 39 tuổi từng đóng vai nhân viên bất động sản Leslie Morris trong loạt phim truyền hình For Better or Worse (2011-2017) và vai chính trong phim kinh dị Acrimony (2018). Ảnh: TV Guide.