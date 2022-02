Cruz Beckham theo đuổi sự nghiệp của mẹ

Con trai út của vợ chồng Beckham đang bộc lộ năng khiếu âm nhạc giống mẹ. Victoria từng được nhiều người mến mộ trong thời gian còn là thành viên nhóm Spice Girls.

Theo Daily Star, hai người con cả của Beckham theo đuổi sự nghiệp người mẫu, trong khi con trai út Cruz có kế hoạch phát triển bản thân trong ngành âm nhạc.

Cruz được sinh ra tại một bệnh viện ở Tây Ban Nha trong lúc danh thủ người Anh thi đấu tại Real Madrid vào năm 2005.

Cruz bắt đầu tạo dựng sự nghiệp âm nhạc thông qua mạng xã hội. Chàng trai 17 tuổi thường xuyên chia sẻ video, hình ảnh chơi piano hoặc guitar, khoe giọng hát thiên bẩm - phần lớn thừa hưởng từ mẹ.

Năm 2016, Cruz Beckham phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên If Everyday Was Christmas. Thời điểm đó, con trai nhà Beck chỉ mới 11 tuổi. Ca khúc hiện đạt khoảng 4,5 triệu lượt xem.

Cruz Beckham theo đuổi sự nghiệp giống mẹ. Ảnh: Cruzbeckham.

Quản lý của Cruz Beckham cũng là đại diện của Justin Bieber. Con trai cựu danh thủ Anh từng quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ ca khúc cho tổ chức từ thiện Make Some Noise.

Trong cuộc phỏng vấn của Capital FM, Cruz nói về tình yêu âm nhạc: "Ca hát và Giáng sinh là hai trong số những thứ yêu thích nhất trong đời tôi".

Trước khi con trai phát hành đĩa đơn đầu tay, Victoria đăng lên trang cá nhân đoạn video Cruz cover ca khúc hit Home To Mama của Justin Bieber. Giọng ca What Do You Mean chia sẻ lại đoạn clip của Victoria Beckham và dành lời khen cho tài năng trẻ.

Theo Daily Star, cựu thành viên nhóm Spice Girls chưa bao giờ né tránh việc khen ngợi, ủng hộ con theo đuổi sự nghiệp riêng.

Gia đình David Beckham chụp ảnh tại biệt thự kiểu trang trại ở Anh. Ảnh: Victoria Beckham.

"Con tôi thích chơi bóng và chỉ thích hát khi ngồi ở băng sau xe hơi. Không ngờ cũng có ngày cậu bé thực sự thích hát. Lúc đó tôi nói rằng con à, con có thể đi hát đấy", bà Beck nói trong một cuộc phỏng vấn.

Trong lần tương tác với bạn bè, người hâm mộ trên trang cá nhân, một người theo dõi đặt câu hỏi về ước mơ lớn nhất trong đời của Cruz.

"Ước mơ lớn nhất của tôi là tạo ra âm nhạc và chia sẻ điều đó với mọi người", Cruz nói.

Giọng hát của Cruz và sự hậu thuẫn của cha mẹ giúp đỡ nhiều cho sự nghiệp của chàng trai 17 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn của The Sun, Simon Cowell - giám khảo nổi tiếng của Britain's Got Talent, X Factor - nói ông sẽ ký hợp đồng với Cruz cho hãng thu âm của mình khi cậu đủ tuổi và sẵn sàng làm điều đó.