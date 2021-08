Cruz Beckham công khai bạn gái

Tương tự anh trai, Cruz Beckham cũng công khai người yêu sớm, khi 16 tuổi. Danh tính bạn gái Cruz chưa được tiết lộ.

Ngày 29/8, Daily Mail đăng tải loạt ảnh Cruz Beckham lần đầu tiên công khai bạn gái. Quý tử nhà Beck được nhìn thấy tay trong tay với một cô gái tóc nâu tại Lễ hội đọc sách ở Richfield Avenue, nước Anh.

Khi bắt gặp paparazzi, bộ đôi không tỏ ra ngại ngùng hay né tránh. Trong vài khoảnh khắc, bạn gái còn nhìn Cruz và cả hai nở nụ cười tươi.

Cruz Beckham lần đầu công khai bạn gái. Ảnh: Daily Mail.

Khi tin tức được lan truyền, dân mạng để lại bình luận khen đôi trẻ dễ thương, xứng đôi. Bạn gái Cruz được nhận xét có ngoại hình không kém cạnh người yêu của Romeo và Brooklyn. Danh tính của cô chưa được tiết lộ.

Cruz Beckham (sinh năm 2005) đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện nên có nhiều sự thay đổi ngoại hình và tính cách. Con trai Beckham ngày càng khẳng định được phong cách riêng.

Trên tài khoản cá nhân mới đây, cựu danh thủ người Anh đã đăng hình khoác vai con trai và chú thích: "Cruz rất tự hào trên hành trình trưởng thành của mình". Nối tiếp hai anh trai, Cruz cũng công khai người yêu sớm, khi 16 tuổi.

Cruz Beckham là niềm tự hào của gia đình. Ảnh: @davidbeckham.

Trong gia đình, Cruz là thành viên có năng khiếu nghệ thuật nhất. Nếu Brooklyn mê nhiếp ảnh, Romeo yêu thích quần vợt thì Cruz bộc lộ khả năng ca hát từ nhỏ. Dòng nhạc Cruz yêu thích là thể loại ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Năm 2016, khi mới 11 tuổi, Cruz phát hành đĩa đơn đầu tay If Every Day Was Christmas, hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc Rodney Jerkins. Toàn bộ số tiền thu được từ sản phẩm này được quyên góp cho quỹ từ thiện Global Make Some Noise.

Trả lời phỏng vấn, Cruz cho biết mình thần tượng Justin Bieber. Thậm chí trước đó, Cruz còn ký hợp đồng với Scooter Braun, quản lý cũ của giọng ca Baby để được dẫn dắt trên con đường âm nhạc.