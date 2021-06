‘Cruella’ thua ‘Mulan’

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ người xem trực tuyến “Cruella” trong dịp cuối tuần qua thấp hơn 39% so với thành tích mở màn của “Mulan”.

Ngày 28/5, Disney đã phát hành song song tựa phim Cruella tại rạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+. Tương tự Mulan (2020) và Raya and the Last Dragon (2021), người dùng dịch vụ Disney+ sẽ phải trả thêm 30 USD phụ phí cho tính năng Premier Access để thưởng thức Cruella tại nhà.

ScreenRant đưa tin thống kê cho thấy lượng khán giả theo dõi Cruella trong tuần đầu khởi chiếu trên Disney+ ít hơn 39% so với con số mà Mulan đạt được vào năm 2020.

Cruella ít hơn Mulan 434.000 lượt xem trên dịch vụ trực tuyến Disney+. Ảnh: Disney.

Theo dữ liệu từ Samba TV, đã có 686.000 tài khoản Disney+ tại Mỹ chọn xem Cruella dịp cuối tuần qua. Trong ba ngày sau khi công chiếu, Mulan đã thu hút 1,12 triệu lượt khán giả Bắc Mỹ theo dõi trực tuyến.

Lượng người xem trên đồng nghĩa Cruella đã thu khoảng 20,7 triệu USD từ dịch vụ Disney+ trong cuối tuần đầu tiên từ khi phát hành. Theo Deadline, sự chênh lệch rõ rệt về lượng người xem bắt nguồn từ việc tại Bắc Mỹ, Mulan không phát hành theo cách truyền thống trong khi Cruella phủ sóng 3.000 cụm rạp.

Cruella, cùng A Quiet Place: Part II, là những bom tấn khởi động mùa phim hè 2021 tại Hollywood. Tuần qua, tác phẩm chuyển thể người đóng của Disney đã về nhì trong cuộc đua doanh thu với 26,5 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ và 42,6 triệu USD toàn cầu.

Đây là một trong những tựa phim được trông đợi nhất năm nay của Disney. Tác phẩm xoay quanh Cruella de Vil - ác nữ nổi tiếng trong bộ phim hoạt hình The Hundred and One Dalmatians (1961) chuyển thể từ cuốn sách cùng tên.

Cruella có sự góp mặt của hai minh tinh Emma Stone và Emma Thompson trong các vai chính. Mới đây, đạo diễn Craig Gillespie tiết lộ tác phẩm có thể được sản xuất thêm hậu truyện.