‘Cruella’ - quá khứ của ác nữ trộm chó đốm

Dù câu chuyện còn an toàn, “Cruella” hấp dẫn khán giả nhờ những bộ trang phục bắt mắt lẫn phong độ của hai ngôi sao cùng tên Emma.

Thể loại: Tâm lý

Đạo diễn: Craig Gillespie

Diễn viên: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Frey, Paul Walter Hauser

Đánh giá: 6/10

Cruella là một trong những phim live-action (người đóng) được trông đợi nhất năm nay của Disney. Tác phẩm xoay quanh Cruella de Vil - ác nhân nổi tiếng trong bộ truyện và phim hoạt hình The Hundred and One Dalmatians (101 chú chó đốm).

Với những cái tên đình đám như minh tinh Emma Stone, Emma Thompson, đạo diễn Craig Gillespie (I, Tonya), cùng kinh phí đến 200 triệu USD , bộ phim có bàn đạp tốt để gặt hái thành công.

Từ Maleficent (2014) hay Joker (2019), Hollywood chứng tỏ thành công nhất định với phim riêng về các phản diện kinh điển. Những tác phẩm này phản ánh tâm lý và hành trình của họ, cho thấy góc nhìn khác về các câu chuyện quen thuộc. Điều gì đã biến Cruella thành người đàn bà quái ác bắt cóc những chú chó đốm, trở thành biểu tượng của lòng tham và phù hoa trong văn hóa đại chúng?

Cruella tên thật là Estella (Emma Stone), sinh ra với mái tóc trắng đen kỳ lạ cùng sức sáng tạo vượt trội. Do tính cách nổi loạn, cô không hòa nhập với trường lớp và bị mẹ cho thôi học. Tại một bữa tiệc của giới thượng lưu, Estella gây vụ lộn xộn, khiến mẹ bị bầy chó đốm đẩy xuống vực. Tin rằng mình gây ra cái chết cho mẹ, cô bé chạy trốn và gặp hai cậu bé bụi đời Jasper (Joel Fry), Horace (Paul Walter Hauser).

Cruella lật mở quá khứ ác nữ chuyên bắt cóc chó đốm.

Nhiều năm sau, bộ ba nương tựa nhau kiếm sống nhờ nghề ăn trộm, còn Estella nuôi dưỡng đam mê thiết kế. Cô nhận được công việc tại một cửa hàng thời trang, nhưng luôn bị cấp trên coi thường. Một ngày nọ, mẫu thiết kế của Estella rơi vào mắt xanh của Nữ tước Von Hellman (Emma Thompson), bậc thầy thời trang nước Anh.

Được Von Hellman mời về làm việc, Estella dần chứng tỏ tài năng thiên bẩm. Nhưng một bí mật lộ ra khiến cô gái trẻ xem bà chủ là kẻ thù. Estella hóa trang thành một nhân vật bí ẩn mang tên Cruella, quyết tâm đối đầu Nữ tước quyền thế.

Bữa đại tiệc thời trang

Nhiều tình tiết trong Cruella gợi nhớ đến bộ phim nổi tiếng The Devil Wears Prada (2006) kể về một cô nàng bỡ ngỡ khi bắt đầu làm việc ở tạp chí thời trang danh tiếng. Nhân vật Von Hellman khá tương đồng Miranda Priestly (Meryl Streep) khi đầy tài năng, quyền lực, tự tin và thích kiểm soát. Dù kịch bản rẽ theo hướng khác nhau, cả hai phim đều là những bữa tiệc thời trang trên màn ảnh.

Von Hellman là biểu tượng thời trang đương thời.

Jenny Beavan - nhà thiết kế từng giành hai giải Oscar với A Room with a View và Mad Max: Fury Road - tạo ra 47 bộ trang phục cho Cruella và 33 bộ cho Von Hellman. Phong cách thời trang trong phim mang ảnh hưởng của thập niên 1960 và 1970 (thời điểm diễn ra câu chuyện), nhưng thêm thắt một số nét cường điệu.

Bên cạnh yếu tố hành động, đấu trí, mỗi màn đụng độ giữa Cruella và Nữ tước còn là một “trận chiến” thời trang. Von Hellman diện những trang phục tao nhã lấy cảm hứng từ Balenciaga, Schiaparelli và Dior. Váy áo của bà thường có sắc vàng, xanh lá và nâu, với khăn turban, vải taffeta và satanh.

Các nhà làm phim tạo ra hình dung một phụ nữ quyền lực, kiêu hãnh và mang những giá trị cũ. Von Hellman luôn là người nổi bật nhất trên màn ảnh, từ khi bà xuất hiện đến sự kiện bước ngoặt mà Cruella “ra đời”.

Lựa chọn trang phục phá cách, Cruella thường xuyên khiến Nữ tước bất ngờ. Trong buổi tiệc với quy định màu trắng đen, cô gây sốc với màn biến hóa để lộ váy đỏ. Ở một cảnh ấn tượng khác, Cruella diện trang phục khổng lồ tạo ra từ những tờ báo và hàng chục bộ váy kết nối với nhau.

Khuynh hướng nổi loạn và gây choáng ngợp của nhà thiết kế Alexander McQueen là niềm cảm hứng cho các thiết kế của nhân vật này. Ba màu đỏ, đen và trắng thường dùng cho Cruella, tạo tương phản với màu của Nữ tước.

Mỗi lần xuất hiện, Cruella thường xuyên thách thức đối thủ.

Không chỉ đẹp mắt, thời trang trong phim còn truyền tải ý tưởng về sự biến đổi danh tính nhân vật. Khi là Estella, nhân vật chính nhuộm đỏ mái tóc của mình để không quá nổi bật, diện trang phục bình thường.

Nhưng khi trở thành Cruella, vẻ ngoài của cô ngày càng lộng lẫy và nổi loạn, còn mái tóc trở về màu trắng đen nguyên thủy. Những bộ váy áo là cách nhân vật chính định nghĩa con người bản thân, thoát khỏi lớp ngụy trang trước đó. Ngoài ra, phim cũng dẫn dắt để khán giả hiểu sự ám ảnh của cô với lông chó đốm trong nguyên tác.

Diễn xuất nâng đỡ kịch bản

Disney nhìn chung vẫn chọn phương án an toàn cho Cruella - tác phẩm vốn được kỳ vọng tạo ra khác biệt so với các phim trước đó của hãng. Nội dung phim được phát triển theo hướng giúp người xem đồng cảm với Cruella, còn kẻ phản diện von Hellman lộ diện từ sớm. Cú twist của phim cũng không quá bất ngờ do có khá nhiều gợi ý từ trước.

Ở một số đoạn, đạo diễn Craig Gillespie dường như muốn đưa đẩy chất hài đen cũng như mặt tối trong tâm lý của nhân vật chính. Song, những chấm phá này quá nhẹ nhàng so với phim trước của ông là I, Tonya.

Cruella có quá nhiều động cơ để trả thù, trong khi kẻ phản diện đơn giản là không thể cứu vãn. Việc thiện - ác phân minh quá rõ làm mất đi yếu tố mơ hồ về đạo đức nên có ở một phim về ác nhân tương lai.

Emma Stone biến hóa xuyên suốt tác phẩm.

Màn trình diễn của Emma Stone và Emma Thompson nâng tầm cho câu chuyện không thật xuất sắc. Stone gần như đóng hai vai do hình tượng khác biệt của Estella và Cruella. Estella là cô nàng dễ thương, thông minh theo kiểu nữ chính phim rom-com. Còn Cruella tự tin, hơi điên rồ và sẵn sàng liều lĩnh để tận diệt kẻ thù của mình. Nữ diễn viên có trích đoạn nội tâm đáng nhớ trong cảnh độc thoại minh họa cho sự giằng xé của hai bản ngã.

Ở tuyến phản diện, Emma Thompson giúp Nữ tước trở nên lôi cuốn. Chất giọng và biểu cảm khiến những câu thoại của minh tinh gạo cội vừa nghiêm khắc, mỉa mai lẫn quyền lực. Dù có nhiều nghi ngại rằng vai này sẽ quá giống nhân vật của Meryl Streep, Thompson gần như thoát khỏi cái bóng của đồng nghiệp. Sức hút tự nhiên của bà thậm chí khỏa lấp điểm yếu cho cách xây dựng kẻ phản diện một chiều.

Cruella đen tối, góc cạnh hơn so với một phim live-action thông thường của Disney, nhưng bước chuyển hóa cuối cùng của nhân vật chính chưa thật sự kết nối với nguyên mẫu ở tác phẩm trước. Dù vậy, màn trình diễn thị giác của phim, nhất là cuộc đối đầu thời trang giữa hai nhân vật nữ, đủ thỏa mãn yếu tố giải trí.

Ở dự án này, Disney dùng chiến lược phát hành kép ở rạp (tại những nước còn mở rạp) và nền tảng trực tuyến Disney+.