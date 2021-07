C.Ronaldo, The Rock được trả lương cao nhất Instagram đầu năm 2021

The Rock giữ vị trí thứ hai, kiếm được 1,52 triệu USD cho mỗi bài đăng. Để vuột mất ngôi vương về Ronaldo (năm ngoái The Rock dẫn đầu), song tài tử Fast and Furious vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ khi có năm thứ hai liên tiếp đứng đầu bảng tổng sắp 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.