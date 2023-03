Credit Suisse vẫn còn cả trận chiến phía trước dù đã nhận 54 tỷ USD

Thông báo vay 54 tỷ USD từ SNB của Credit Suisse đã phần nào xoa dịu các nhà đầu tư đang hoảng loạn. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn cần nhiều sự trợ giúp hơn nữa nếu muốn tồn tại.

Credit Suisse mới đây cho biết đã vay khoảng 50 tỷ franc (tương đương 54 tỷ USD ) từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) để “hỗ trợ mảng kinh doanh cốt lõi trong quá trình thay đổi trở thành một ngân hàng tối giản hơn và tập trung vào nhu cầu của khách hàng hơn”.

Ngoài ra, ngân hàng này còn đang chào mua công khai 10 lô chứng khoán nợ ưu tiên niêm yết bằng USD với tổng trị giá là 2,5 tỷ USD ; cùng với 4 lô khác niêm yết bằng euro với trị giá 500 triệu euro.

Credit Suisse đã vay 54 tỷ USD từ SNB để hỗ trợ thanh khoản và trấn an nhà đầu tư. Ảnh: Reuters.

Khoản hỗ trợ tạm thời

Sau thông tin nói trên, cổ phiếu Credit Suisse đã tăng vọt 32% ngay khi mở cửa, nhưng đến cuối phiên đà tăng đã thu hẹp xuống còn khoảng 14%.

Được biết, kể từ đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ đã mất khoảng 1/3 giá trị, còn nếu tính từ tháng 12/2022, con số này là 72%. Nguyên nhân đến từ một loạt vụ bê bối khi các chuyên gia tại ngân hàng này không tuân thủ quy tắc đầu tư, làm xói mòn niềm tin của khách hàng và những đối tác liên quan.

Chỉ trong năm 2022 (chủ yếu là quý IV), khách hàng đã rút tổng cộng 133 tỷ USD từ Credit Suisse khi ngân hàng này báo cáo khoản lỗ ròng hàng năm gần 7,9 tỷ USD - mức lỗ lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Do đó, các chuyên gia JP Morgan cho rằng 54 tỷ USD hỗ trợ thanh khoản do SNB cung cấp sẽ không đủ với Credit Suisse do "niềm tin của thị trường ngày càng lung lay".

Tuy vậy, khoản tiền này vẫn giúp Credit Suisse có thêm thời gian để khôi phục lòng tin từ nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục kế hoạch tái cấu trúc của mình.

Trong năm nay, ngân hàng này dự kiến cắt giảm 9.000 việc làm, tách riêng mảng ngân hàng đầu tư và đưa Credit Suisse quay về làm ngân hàng cho giới siêu giàu. Việc này có nghĩa là họ sẽ phải tách riêng First Boston - ngân hàng đầu tư Mỹ được mua lại năm 1990 - để niêm yết vào năm 2025.

Vẫn còn cả cuộc chiến phía trước

Trong báo cáo mới nhất, các nhà phân tích của JP Morgan cho rằng Credit Suisse hiện không còn nhiều lựa chọn vì các mối lo ngại về chất lượng của ngân hàng đã bắt đầu xuất hiện do sự yếu kém trên thị trường. Hơn thế, các nhà phân tích còn cho rằng một vụ thâu tóm cũng có thể xảy ra mà đối tượng thu mua lớn nhất là UBS - ngân hàng lớn thứ 3 Thụy Sĩ.

Được biết, những mối lo ngại về chất lượng của ngành ngân hàng đang là chủ đề được giới đầu tư bàn tán nhiều nhất sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB).

Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự khiến giá cổ phiếu Credit Suisse giảm mạnh lại đến từ cổ đông lớn nhất của họ - Ngân hàng Quốc gia Saudi - đã không đồng ý việc tăng đầu tư vào ngân hàng Thụy Sĩ. Trước đó, vào năm 2022, ngân hàng này đã mua lại gần 10% cổ phần của Credit Suisse với giá 1,5 tỷ USD .

"Chúng tôi chắc chắn không làm điều đó vì nhiều lý do, nhưng đơn giản nhất là vì pháp lý. Mức sở hữu là 9,8% rồi và nếu vượt 10%, chúng tôi sẽ phải tuân thủ theo các quy định mới, dù là của giới chức châu Âu hay Thụy Sĩ", Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Saudi cho biết.

Credit Suisse vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: AP.

Trong khi đó, một số nhà phân tích lại cảnh báo vấn đề giờ đây có thể lan từ Credit Suisse ra toàn bộ ngành tài chính.

"Những vấn đề tại Credit Suisse rất khác với những vấn đề đã khiến SVB sụp đổ. Tuy nhiên, chúng là một lời nhắc nhở rằng khi lãi suất tăng, các lỗ hổng ngày càng hiển hiện trong hệ thống tài chính. Giới chức cần tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng hơn nếu không muốn khủng hoảng lan rộng như SVB", ông Neil Shearing, chuyên gia kinh tế trưởng tại Capital Economics, cho biết.

Lãi suất trong khu vực đồng euro đã tăng từ mức -0,5% vào tháng 6/2022 lên 2,5% vào tháng 2 năm nay. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mới đây đã công bố một đợt tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm khác - đưa lãi suất lên 3% - để chống chọi với lạm phát ngày càng cao.

Được biết, hôm nay, chính phủ Thụy Sĩ sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường để thảo luận tình hình tại Credit Suisse.