Creativehunts liên tục nhận giải thưởng quốc tế

Với creative agency, việc đưa ra sáng kiến khác biệt là điểm mạnh, nhưng điểm thắng nằm ở khả năng hiểu “consumer insight”. Yếu tố này giúp Creativehunts ghi điểm với nhãn hàng.

Creativehunts là creative agency được Lifebuoy - nhãn hàng sạch khuẩn hàng đầu Việt Nam - tin tưởng hợp tác trong ba năm gần đây. Hai bên cùng nhau chinh phục nhiều giải thưởng quốc tế nhờ khả năng giải mã “sự thật ngầm hiểu”.

Chạm đúng điểm và thông điệp cần truyền tải, các chiến dịch trở thành chủ đề quan tâm của công chúng. Để làm được điều này, đội ngũ sáng tạo phải bóc tách sâu vấn đề cốt lõi của nhóm đối tượng mục tiêu.

“Consumer Insight” - điểm neo của mọi ý tưởng

Thấu hiểu “insight” khách hàng là yếu tố quan trọng, quyết định thành - bại của chiến dịch truyền thông. Không chỉ dựa trên số liệu đo lường, “consumer insight” (tâm lý, nhu cầu khách hàng) đòi hỏi nhãn hàng và agency đào sâu về “sự thật ngầm hiểu”. Khi tìm đúng điểm chạm, chiến dịch sẽ đạt mục tiêu: Mang sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp gắn với đời sống, chiếm cảm tình và lòng tin từ người tiêu dùng.

Không gian làm việc tại Creativehunts.

Tất cả doanh nghiệp đều kỳ vọng sản phẩm, dịch vụ của mình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống người tiêu dùng. Đây là đề bài khó mà nhãn hàng và agency cần giải quyết, nhằm đưa ra hướng triển khai hiệu quả nhất. Theo đó, “insight” mà Creativehunts và Lifebuoy khám phá ra là thành quả từ việc đầu tư thời gian tìm hiểu thói quen, hành vi khách hàng, cũng như lắng nghe “nỗi đau” mà họ cất giấu. Ý tưởng lớn đôi khi bắt nguồn từ những điều tưởng chừng giản đơn, nhiều người vô tình bỏ qua.

Bóc tách tâm lý khách hàng

Khi tìm thấy vấn đề của khách hàng, sản phẩm và dịch vụ xuất hiện như giải pháp tối ưu giúp cải thiện hoặc nâng cao đời sống. Nhờ chiếm lĩnh tâm trí người dùng, sản phẩm và dịch vụ góp phần tăng doanh số bán lẫn lợi thế cạnh tranh trong ngành hàng. Tuy nhiên, công cuộc tìm kiếm “consumer insight” dễ sai sót nếu đi chệch hướng từ đầu.

Đại diện Creativehunts Vietnam cho biết nhiệm vụ tìm đúng “consumer insight” không dễ dàng. Bởi “insight” là những điều nằm sâu bên trong mỗi con người, ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như văn hóa, bản năng, nguồn gốc. Muốn chạm đến tiềm thức khách hàng, chúng ta cần bóc tách vô số lớp lang và đặt mình vào vị trí của họ để hiểu vấn đề.

Không gian làm việc độc đáo góp phần gợi mở ý tưởng sáng tạo.

Một trong các bước cơ bản để tìm thấy "insight" là tham khảo thông tin dựa trên số liệu cung cấp qua media data và công cụ social listening. Để đào sâu hơn vấn đề của khách hàng, Creativehunts cùng Lifebuoy dành nhiều thời gian thảo luận, đưa ra câu hỏi gợi mở câu chuyện, sau đó gặp gỡ và trò chuyện với người thật việc thật.

“Chúng tôi tiếp cận nhiều người nhất có thể, nhằm tìm ra mẫu số chung giữa nhóm đối tượng mục tiêu, khai thác góc nhìn và quan điểm để trau chuốt ý tưởng. Ngoài ra, Creativehunts sẵn sàng hỗ trợ Lifebuoy trong việc cập nhật, chọn lọc xu hướng thịnh hành, góp phần tăng nhận diện nhãn hàng”, đại diện Creativehunts nhấn mạnh.

Thành quả của Creativehunts Vietnam

Đầu tháng 6, fanpage Creativehunts Vietnam chính thức công bố loạt giải thưởng quốc tế đạt được trong năm nay, với những chiến dịch truyền thông ấn tượng. Cụ thể, Creativehunts cùng “Lifebuoy Tết 2022 - The safe ticket home” là chiến dịch duy nhất tại Việt Nam lọt vào shorlist hạng mục Creative Data của giải thưởng Spike Asia 2023.

Bên cạnh đó, Creativehunts vô địch Tambuli APAC với cú “hat-trick” đồng, gồm: “Lifebuoy Tết 2022 - The safe ticket home x Momo” với Hạng mục Champions for Humanity Winners; “Lifebuoy back to school 2023 - mang 10.000 trẻ em an toàn trở lại trường” với hạng mục Builders of Society Winners; “Lifebuoy back to school 2023 - The Bánh Mì Takeover” với hạng mục Champions for Humanity Winners.

Các giải thưởng là thành quả vượt mong đợi, xứng đáng với nỗ lực đào sâu “consumer insight”, đồng thời đưa Creativehunts vào danh sách creative agency nổi bật tại Việt Nam với những chiến dịch ấn tượng, ý tưởng mới lạ và đảm bảo chất lượng. Thị trường quảng cáo chỉ mới đi nửa chặng đường của năm, Creativehunts Vietnam hứa hẹn tiếp tục mang đến thành quả sáng tạo trong tương lai gần.