CPI tháng 2 tăng cao nhất 8 năm

Chương trình hỗ trợ giảm giá điện kết thúc, cộng với giá nhiều mặt hàng, dịch vụ tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán khiến CPI tháng 2 tăng cao so với tháng liền trước.

Tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, Tổng cục Thống kê cho biết việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết thúc chương trình hỗ trợ giảm giá điện, giá lương thực, thực phẩm và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết Nguyên đán là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng cao.

Cụ thể, CPI tăng 1,52% so với tháng 1 và trở thành mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng 2 trong 8 năm gần nhất. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 2 chỉ tăng 0,7%, thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Trong mức tăng 1,52%, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 1 nhóm hàng giữ ổn định giá. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức tăng cao nhất với 4% (làm CPI chung tăng 0,75 điểm phần trăm); tiếp theo là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,61%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhu cầu mua sắm Tết tăng cao ảnh hưởng lớn đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh đó, nhóm giao thông tăng 1,55% do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,9% do nhu cầu tiêu dùng và làm quà biếu tặng, chúc Tết. Riêng nhóm giáo dục không thay đổi.

Bình quân 2 tháng đầu năm 2021, CPI giảm 0,14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản tháng 2 tăng 0,48% so với tháng trước và tăng 0,79% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 0,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

Đối với giá vàng, giá kim loại quý trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Bình quân giá vàng thế giới đến ngày 24/2 giảm 2,7% so với tháng 1 do giới đầu tư lạc quan về sự phục hồi kinh tế sẽ thúc đẩy lợi suất trái phiếu khiến vàng trở nên kém hấp dẫn.

Trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục giữ mức giá cao trước Tết Nguyên đán, bên cạnh đó trong tháng có ngày vía Thần tài nên nhu cầu mua vàng tăng. Chỉ số giá vàng tháng 2 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 2,42% so với tháng 12/2020 và tăng 25,08% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng USD trên thị trường thế giới giảm trong bối cảnh các đồng tiền ảo tăng mạnh thu hút các nhà đầu tư. Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước dồi dào đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu. Chỉ số giá USD tháng 2 giảm 0,17% so với tháng trước, giảm 0,33% so với tháng 12/2020 và giảm 0,76% so với cùng kỳ năm trước.