Covid-19 tái bùng phát, Pháp vẫn chưa bắt người dân đeo khẩu trang

Giữa làn sóng Covid-19 đang có xu hướng bùng phát, chính phủ Pháp cân nhắc việc áp dụng đeo khẩu trang trở lại.

Theo số liệu của nước này đưa ra, các ca nhập viện do nhiễm Covid-19 tăng nhanh trong 2 tuần qua với gần 1.000 bệnh nhân mỗi ngày. Ước tính của Our World in Data cho thấy số ca tái nhiễm bệnh cũng đang gia tăng trên khắp Châu Âu và Mỹ, nhưng ở Pháp có tỷ lệ nhập viện cao đặc biệt.

Người phát ngôn của Chính phủ Pháp, Olivia Gregoire, cho biết hiện chính phủ nước này không có kế hoạch áp dụng lại các quy định hạn chế hoặc đặt ra các điều kiện cho việc tụ tập trong nhà và các hoạt động khác.

Khách du lịch đổ xô đến Pháp sau đại dịch. Ảnh: HospitalityON.

"Người dân Pháp phát ngán với những hạn chế," Olivia Gregoire nói trên kênh BFMTV. "Chúng tôi tự tin rằng mọi người sẽ hành xử có trách nhiệm."

Việc người dân và du khách sử dụng khẩu trang trở lại chỉ được khuyến nghị và không bắt buộc, vì họ cho rằng những hạn chế liên quan đến Covid-19 có thể khiến du khách sợ hãi hoặc kích động các cuộc biểu tình.

Sau khi thủ tướng Pháp khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, một số ý kiến từ người dân cho rằng việc này là không cần thiết.

"Chúng ta cần phải đối phó với virus, nhưng chúng ta không thể ngừng sống vì nó", Raphaelle Vertaldi, một công nhân người Pháp, nói.

Vertaldi, một người sử dụng tàu ở Boussy-Saint-Antoine, phía nam Paris, cho biết cô phản đối việc sử dụng khẩu trang bắt buộc nhưng sẽ che miệng và mũi nếu chính phủ yêu cầu.

Mặt khác, Hassani Mohammed, một nhân viên bưu điện ở Paris, đã không đợi chính phủ quyết định. Anh sử dụng khẩu trang khi đi làm hàng ngày. Với việc vợ đang hồi phục sau ca phẫu thuật và hai con ở nhà, anh không muốn có nguy cơ tái nhiễm Covid lần thứ ba. "Tôi nhận ra rằng đại dịch không thuộc về quá khứ", Mohammed nói.

Sau lệnh bắt buộc việc đeo khẩu trang kéo dài hơn một năm cùng việc đóng cửa du lịch, Chính phủ Pháp đã dỡ bỏ hầu hết quy định vào tháng 4 vừa rồi và mở cửa đón khách du lịch trở lại.

Các chuyên gia du lịch Pháp kỳ vọng một mùa hè bùng nổ với những hoạt động phục hồi kinh tế, bất chấp việc dịch bệnh đang quay trở lại.