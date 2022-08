Covid-19 sắp trở thành thủ phạm gây tử vong số một tại Australia

Các chuyên gia nhận định số người chết vì Covid-19 sẽ nhiều hơn bệnh tim mạch hoặc ung thư phổi tại Australia trong năm nay vì tỷ lệ lây nhiễm cao.

Covid-19 được coi là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 ở Australia trong 7 tháng đầu năm 2022. Nhưng nó có thể vượt số ca thiệt mạng vì đột quỵ, ung thư và trở thành thủ phạm gây tử vong hàng đầu. Đây là thông tin do Viện Actuaries và Đại học New South Wales, Australia đưa ra sau khi nghiên cứu về tỷ lệ tử vong do đại dịch Covid-19.

Số ca tử vong do Covid-19 gấp 1,3 lần ung thư, đột quỵ

Theo Sydney Morning Herald, nhóm chuyên gia dự kiến tổng số ca tử vong do Covid-19 vào cuối tháng 7.100 người, cao hơn bệnh tim mạch (5.500 ca, chủ yếu là đột quỵ) và ung thư phổi (5.400 ca).

Bà Jennifer Lang, Đại học New South Wales, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: “Điều khiến số ca tử vong vì Covid-19 cao hơn là do số ca mắc bệnh trong dân số cao hơn".

Nhóm phân tích đã thống kê những trường hợp tử vong do Covid-19 do các sở y tế của tiểu bang và vùng lãnh thổ trong năm nay, áp dụng mô hình tính toán để trừ tỷ lệ tử vong có thể đã chết do yếu tố khác không phải Covid-19. Mô hình này được lấy từ dữ liệu của Cục Thống kê Australia, có độ trễ khoảng 3 tháng.

Con số này được so sánh với các trường hợp tử vong dự kiến ​​do các bệnh khác, dựa trên mức trung bình hàng năm. Theo Phó giáo sư James Wood, Đại học New South Wales, con số này xảy ra sau 2 tuần Omicron thống trị Australia. Sau khi các ca mắc, tử vong đạt đỉnh vào giữa và cuối tháng 7, làn sóng Covid-19 hiện tại có lẽ sắp vượt qua đỉnh của chính nó về tỷ lệ tử vong.

Tuy nhiên, với nhiều ca tử vong do Covid-19 xảy ra bên ngoài bệnh viện công, do đó có sự sai số nhất định.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trong ICU tại Trung tâm Y tế United Memorial ở Houston, Mỹ. Ảnh: Go Nakamura.

Mô hình domino của làn sóng Covid-19 mới

Vào tháng 2, nhóm chuyên gia này đã cảnh báo Australia sẽ có tỷ lệ tử vong hàng năm cao vọt hoặc tổng số ca tử vong dưới mọi nguyên nhân nhiều hơn dự kiến vào năm nay. Có thể nói, những con số này đã được dự báo trước đó.

Các làn sóng Covid-19 hiện tại do biến chủng phụ BA.4, BA.5 của Omicron gây ra. Đây là hai chủng có khả năng né tránh miễn dịch từ tiêm chủng hoặc lần mắc Covid-19 trước đó. Nó cũng khiến tỷ lệ người mắc bệnh cao hơn.

Điều này đồng nghĩa tỷ lệ người lớn tuổi bị bệnh nhiều hơn, ảnh hưởng số người chết vì Covid-19.

Trong số 164 người tử vong do Covid-19 mà Đại học New South Wales báo cáo trong tuần cuối cùng của tháng 7, 128 người từ 80 tuổi trở lên. Ngoài ra, 65 người ở độ tuổi 90 và 79 người đang sống trong các viện dưỡng lão địa phương.

Tuổi già là yếu tố nguy cơ của các ca mắc Covid-19 nghiêm trọng. Cùng với đó, trường học mở lại đã làm thay đổi đặc điểm nhân khẩu học của đợt bùng phát. Dữ liệu của Đại học New South Wales cho thấy các ca bệnh đang gia tăng ở nhóm trẻ 10-19 tuổi.

Theo báo cáo hàng tuần của chính phủ liên bang, số ca mắc bệnh là người đang chăm sóc người cao tuổi cũng tăng vọt và đạt đỉnh. Số lượng gia đình có ổ dịch giảm từ 1.064 xuống còn 952 vào tuần trước.

Nguy cơ tử vong do Covid-19 tăng lên đáng kể theo độ tuổi. Ảnh: Jose Coelho/EPA-EFE/Shutterstock.

Giáo sư David Muscatello, Đại học New South Wales, nhận định: “Độ tuổi của những người bị nhiễm bệnh dường như thay đổi phần nào khi từng chủng virus mới xuất hiện. Tuy nhiên, số ca mắc tăng cao vẫn là nguyên nhân dẫn đến số ca tử vong ở Australia nhiều hơn".

Phó giáo sư James Wood cũng dự báo các ca nhập viện vì Covid-19 đã đạt đỉnh sớm hơn dự kiến. Trong thời gian tới, xu hướng này có thể chậm lại do hiệu quả của mũi tiêm tăng cường.

Australia không phải quốc gia duy nhất chứng kiến Covid-19 là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Cuối năm 2021, điều này đã xảy ra với Nam Phi. Covid-19 vượt xa hai căn bệnh gây chết người nhiều nhất trước đó ở nước này là lao phổi và tiểu đường. Số người tử vong do Covid-19 thậm chí còn lớn hơn số người thiệt mạng do tất cả nguyên nhân gây tử vong phi tự nhiên như tai nạn, hành hung, biến chứng y khoa... cộng lại.

Trong khi đó vào cuối tháng 4, Theo báo cáo được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) công bố, Covid-19 là nguyên nhân gây ra số ca tử vong cao thứ 3 ở Mỹ vào năm 2021, sau bệnh tim và ung thư. Trong năm 2021, Mỹ có hơn 415.000 người tử vong do Covid-19, khoảng 605.000 người qua đời vì ung thư và khoảng 693.000 người mất vì bệnh tim.

Cúm đã lọt khỏi danh sách 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ vào năm 2021, còn tự tử đứng thứ 10 trong số các nguyên nhân gây tử vong cao.