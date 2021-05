Covid-19 khiến mọi người tắm ít hơn

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người buộc phải ở nhà nhiều hơn và từ đó lại hình thành một thói quen mới, là ít tắm hơn.

Robin Harper (43 tuổi), trợ lý hành chính tại một trường mầm non trên đảo Martha’s Vineyard (bang Massachusetts, Mỹ), luôn có thói quen tắm mỗi ngày. Thế nhưng khi đại dịch Covid-19 bùng phát và buộc Harper phải ở nhà nhiều hơn, cô đã bắt đầu chỉ tắm một lần… mỗi tuần.

“Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi thích tắm đó chứ nhưng thật sự tôi có quá nhiều việc phải làm. Tôi là một người mẹ. Đi làm toàn thời gian ở ngoài còn không bận rộn như khi ở nhà thế này”, Harper chia sẻ với New York Times.

Harper cũng cho biết thêm rằng mặc dù không tắm, cô vẫn sử dụng các sản phẩm khử mùi và vệ sinh cơ bản, chắc chắn không khiến người xung quanh phải khó chịu.

Người con gái 22 tuổi của Harper vốn rất sạch sẽ với thói quen tắm 2 ngày một lần, vẫn không hề phàn nàn gì về thói quen mới của mẹ. Kể cả những đứa trẻ tại trường nơi cô làm việc cũng vẫn không hề phản ứng gì.

“Nếu bạn không thơm, những đứa trẻ sẽ nói ngay với bạn. Tụi nhỏ 3, 4 và 5 tuổi toàn nói thật mà thôi”.

Nhiều người có thói quen tắm ít hơn khi ở nhà nhiều hơn. Ảnh: Healthline.

Trước đó, truyền thông Anh đã đưa tin về một cuộc khảo sát của YouGov, một công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên Internet quốc tế, cho thấy 17% người Anh đã bỏ tắm hàng ngày trong đại dịch Covid-19. Ngay sau đó, nhiều người trên Twitter đã bày tỏ rằng bản thân mình cũng làm tương tự.

Heather Whaley (49 tuổi), một nhà văn ở thị trấn Redding (bang Connecticut, Mỹ), cho biết trong năm qua cô đã tắm ít hơn đến 20%. Đó là giai đoạn phải giãn cách do dịch bệnh, Whaley bắt đầu nghĩ đến việc tại sao bản thân phải tắm mỗi ngày.

"Tôi có cần phải tắm không nhỉ? Tôi có muốn tắm không? Việc đi tắm không còn là vấn đề về chức năng nữa và cũng không còn khiến bản thân tôi thích thú”, cô nói.

Tắm rửa từng chỉ dành cho giới nhà giàu

Donnachadh McCarthy (61 tuổi), một nhà môi trường học và nhà văn ở London (Anh), cho biết trước đây ông luôn có thói quen tắm hàng tuần, việc tắm mỗi ngày thật sự lạ lẫm.

Kể từ chuyến nghiên cứu rừng rậm Amazon vào năm 1992, ông đã bắt đầu xem xét lại những thói quen hàng ngày của mình, làm sao để mỗi hoạt động cá nhân tạo được ảnh hưởng bền vững đến môi trường và cơ thể.

“Không thực sự tốt nếu chúng ta cứ sử dụng xà phòng mỗi ngày”.

Theo New York Times, các bác sĩ và chuyên gia sức khỏe đã cho rằng việc tắm hàng ngày là không cần thiết, thậm chí còn phản tác dụng đối với cơ thể.

Rửa tay bằng xà phòng mỗi ngày có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da và khiến da bị khô, mặc dù các bác sĩ vẫn khuyên bạn nên rửa tay thường xuyên.

Nghiên cứu khoa học cho thấy da chúng ta sẽ bị khô khi tiếp xúc nhiều với xà phòng. Ảnh: Getty.

Tiến sĩ James Hamblin, một giảng viên tại Đại học Yale (Mỹ) và là tác giả của cuốn sách “Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less” (tạm dịch: Sạch sẽ: Môn khoa học mới cho làn da và Vẻ đẹp của việc tiết chế), cho biết người Mỹ bắt đầu ám ảnh về việc phải dọn dẹp sạch sẽ vào khoảng đầu thế kỷ 20, khi mọi người bắt đầu chuyển đến các thành phố sau cuộc Cách mạng Công nghiệp.

Đó là thời điểm các thành phố bẩn hơn nên người dân cảm thấy họ phải tắm rửa thường xuyên, và việc sản xuất xà phòng do đó cũng trở nên phổ biến hơn. Hệ thống ống nước trong nhà bắt đầu được cải thiện, giúp tầng lớp trung lưu tiếp cận nhiều hơn với nước sinh hoạt.

Để tạo sự khác biệt với những tầng lớp khác, người giàu có bắt đầu đầu tư vào các loại dầu gội, xà phòng sành điệu hơn và tắm thường xuyên hơn.

“Nó như một cuộc chạy đua vũ trang vậy. Việc tắm mỗi ngày trở thành một dấu hiệu của tầng lớp giàu có”, Tiến sĩ Hamblin nói.

Ít tắm được cho là tốt hơn cho da

Kelly Mieloch (42 tuổi), làm công việc cho vay tài chính tại Asheville (bang Carolina, Mỹ), nói rằng kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, cô chỉ tắm "vài ngày một lần”.

Mieloch chỉ thỉnh thoảng mới ra đường, cụ thể là chỉ đưa con đi học mà thôi, và việc tắm gội thật sự không cần thiết.

“Có ai ngửi tôi đâu mà biết", cô nói.

Ngoài ra, Mieloch cũng cho biết quyết định ngừng tắm hàng ngày còn khiến cơ thể thay đổi tích cực hơn.

“Tôi chỉ cảm thấy tóc mình khỏe hơn, da đẹp hơn và da mặt không bị khô nữa”.

Andrea Armstrong, giáo sư Khoa học môi trường và nghiên cứu tại Đại học Lafayette ở thành phố Easton (bang Pennsylvania, Mỹ), cho biết cô cảm thấy vui khi có nhiều người nghĩ lại về việc tắm hàng ngày.

Không phải ai cũng có thể lười tắm

Lori Brown, giáo sư Xã hội học tại Đại học Meredith ở Raleigh (bang Bắc Carolina, Mỹ), cho hay mặc dù hiểu được ý nghĩa khoa học của việc không thường xuyên tắm gội, nhưng thực tế vẫn có nhiều người Mỹ không thể đón nhận hoạt động này.

Giáo sư nói: “Dù cho bạn có dành cả ngày để thuyết phục mọi người rằng việc tắm mỗi ngày không có lợi cho họ, chắc chắn vẫn sẽ có người phản đối: ‘Tôi không quan tâm. Tôi sẽ đi tắm'. Chúng ta khó có thể phản bác nhu cầu sinh học của mình”.

Nhiều người vẫn không thể từ bỏ thói quen tắm gội ít nhất 1 lần mỗi ngày. Ảnh: New York Times.

Bà Nina Arthur (52 tuổi), chủ sở hữu của tiệm tóc Nina’s Hair Care ở Flint (bang Micheline, Mỹ), cho biết bà có nhiều khách hàng đang trải qua thời kỳ mãn kinh và luôn cảm thấy cơ thể cần phải tắm hai lần một ngày.

“Tôi không nghĩ có bất kỳ người phụ nữ nào muốn có mùi đó trên người mình. Rõ ràng, dịch bệnh không liên quan gì đến thể trạng cơ địa như vậy", bà tâm sự.

Đối với bà Arthur, bà hoàn toàn hiểu việc ít tắm hơn sẽ mang lại lợi ích đối với môi trường. Tuy nhiên điều đó không thể khiến bà thay đổi thói quen tắm của mình.

“Không thể, tôi không là người phụ nữ ít tắm được”, bà nói.