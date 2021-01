'Covid-19 có thể lấy mọi thứ trừ tình dục và tình yêu'

Bất chấp nguy hiểm đại dịch, nhiều người Mỹ sẵn sàng đặt nhu cầu tình cảm và thể xác lên trước những lo ngại về an toàn sức khỏe.

Zing trích dịch bài đăng từ New York Times, đề cập đến đời sống tình yêu và tình dục của người Mỹ trong thời buổi đại dịch.

Phải mất 8 tháng để Alison Stevenson (31 tuổi) tìm được một mối quan hệ “friend with benefits” (FWB - tạm dịch: làm bạn vì xác thịt) trong thời điểm đại dịch.

Thời gian qua, đời sống tình cảm của cô không mấy suôn sẻ. Đầu tiên, cô trải một mối quan hệ diễn ra chủ yếu trên ứng dụng nhắn tin, nhưng nó nhanh chóng “chết yểu” khi đối tượng thừa nhận muốn quay lại với người yêu cũ của anh ta hơn.

Hẹn hò mùa Covid-19 cũng phải tuân thủ các quy tắc phòng dịch. Ảnh: PC Mag.

Sau đó, cô tham gia hai buổi hẹn hò ngoài trời nhưng chúng đều đáng thất vọng. Trong đó, có một anh chàng chế giễu Alison vì cô yêu cầu anh ta đeo khẩu trang.

“Tôi chỉ cần một mối quan hệ tình cảm không xác định hay cam kết ở thời điểm này. Tôi muốn tìm một người nào đó mà tôi có thể dựa vào và tin tưởng để đi chơi cùng 1 lần/tuần”, Alison, một nữ diễn viên hài kiêm nhà văn sống tại Mỹ, cho biết.

Chàng trai mà Alison quen hồi tháng 11 phù hợp với mọi tiêu chí mà cô đặt ra. Họ vốn biết nhau từ trước.

Anh ấy nói chuyện rất vui vẻ và đồng ý với các quy tắc giữ an toàn trong mùa dịch mà cô đề ra: tờ kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính gần đây nhất, đeo khẩu trang trong vài buổi đi chơi đầu tiên và cam kết chỉ gặp gỡ một mình Alison.

Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi nữ nhà văn yêu cầu chàng trai “xác định” mối quan hệ của họ. Cô hy vọng họ sẽ tiến xa hơn nhưng đối phương chỉ coi Alison như một mối quan hệ "qua đường".

Hiện Alison không còn quá buồn về cuộc tình thất bại vừa rồi. Tuy nhiên, cô không có kế hoạch tiếp tục tìm tình yêu trong tương lai, nhất là khi đại dịch vẫn hoành hành.

“Tháng vừa qua, tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ và cũng động lòng đôi chút. Tôi vẫn có thể ở một mình cho đến khi vaccine Covid-19 được sử dụng rộng rãi”, cô nói.

Tin tưởng là chìa khóa để hẹn hò trong mùa dịch. Ảnh: Bloomberg.

Con người vẫn gặp gỡ, hò hẹn trong mùa dịch

Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ, hoặc chưa hẹn hò nhiều kể từ tháng 3/2020, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng con người vẫn làm quen, gặp gỡ, âu yếm và quan hệ tình dục với bạn tình mới trong đại dịch. Họ đặt nhu cầu tình cảm và thể xác lên trước những lo ngại về an toàn sức khỏe.

Họ cũng quyết định giữ bí mật về đời sống tình cảm của họ vì sợ rằng bị xã hội đánh giá. Tuy nhiên, không ít người “lộ liễu” quá đà.

Tháng 11, cảnh sát trưởng thành phố New York giải tán một bữa tiệc gồm 80 người tại một câu lạc bộ tình dục ở quận Queens. Cùng tháng đó, một sự kiện siêu lây nhiễm ở New Orleans khiến 41 trên tổng số 250 người có kết quả dương tính Covid-19.

Hẹn hò thời buổi này chẳng có điểm gì khác so với những phương thức tương tác xã hội khác: Liệu tôi có được an toàn không? Khả năng lây nhiễm là bao nhiêu? Cuộc hẹn hò này sẽ gây ảnh hưởng đến bao nhiêu người?

Xã hội có xu hướng kỳ thị, chỉ trích các mối quan hệ tình cảm trong mùa dịch. Ảnh: Getty.

“Ngay từ trước đại dịch, xã hội vốn đầy sự kỳ thị xung quanh tình dục và giới nói chung. Trong thời điểm Covid-19, điều đó càng thêm nặng nề hơn với đủ kiểu kỳ vọng và chỉ trích lẫn nhau”, bác sĩ Oni Blackstock, cựu trợ lý ủy viên tại Văn phòng H.I.V. của Sở Y tế Thành phố New York, người giám sát sự hình thành của bộ quy tắc Safer Sex and Covid-19 (tạm dịch: Tình dục an toàn hơn và Covid-19) nổi tiếng, cho biết.

Ông nói thêm: “Xã hội phân cực rõ ràng. Có những người ủng hộ ở yên trong nhà và hạn chế tiếp xúc với người khác. Một số khác vẫn du lịch khắp nơi như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, dù lựa chọn thế nào thì chúng ta vẫn có thể áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro nhiễm virus”.

Cụ thể, bác sĩ Oni cho biết thiết lập các ranh giới, điều kiện hẹn hò ngay từ đầu, bao gồm xét nghiệm Covid-19 thường xuyên, cách ly trước buổi hẹn hò và chỉ gắn bó với một đối tượng duy nhất. Có thể nói, chìa khóa của chuyện hẹn hò thời buổi này chính là sự tin tưởng.

An toàn trước, tình dục sau

Đối với những người độc thân, gặp mặt đối phương trực tiếp là một điều đáng để mạo hiểm. Emmy Nicholson (26 tuổi), làm việc trong ngành quan hệ công chúng ở quận Brooklyn (New York, Mỹ), cho biết: “Đại dịch đã tước bỏ nhiều sở thích của tôi. Nhưng có một thứ nó không thể lấy đi, đó là tình dục”.

Sau khi trải qua mùa xuân cùng gia đình tại bang Colorado, Emmy trở về New York và “nối lại tình xưa” với người yêu cũ, nhưng mối tình nhanh chóng đổ vỡ lần nữa.

“Anh ta nói rằng mình đang ở một bữa tiệc, tức nguy cơ lây nhiễm cho tôi là rất cao. Xã hội ngoài kia có nhiều người hiểu tầm quan trọng của đại dịch và đáng để tôi tìm hiểu hơn”, cô chia sẻ với New York Times.

Một bộ phận lựa chọn ở nhà, không giao du, hẹn hò với người lạ vì sợ virus corona. Ảnh: Getty.

Tháng 8, Emmy đi chơi với một chàng trai khác, rồi cùng nhau quay trở lại căn hộ của anh ấy. Sau đó, họ quyết định hẹn hò và gặp gỡ nhau trực tiếp 1 lần/tuần. Vài tháng sau, Emmy hỏi chàng trai liệu anh ấy có ngủ với người khác không.

“Tôi chỉ muốn được an toàn, bớt đi một nỗi lo”, cô nói. Hiện cả hai “độc quyền” với nhau về mặt quan hệ tình dục.

Anna (29 tuổi), làm việc tại thủ đô Washington D.C., nói rằng đại dịch khiến cô cảm thấy áp lực.

“Ở độ tuổi của tôi, nếu người nào mà chưa kết hôn thì cũng đang tính chuyện hẹn hò nghiêm túc để đi đến hôn nhân. Đối với những người đang hẹn hò, họ cũng đẩy nhanh tiến độ hơn trong đại dịch”, cô nói.

Tháng 8, Anna bay đến thành phố Chicago để gặp gỡ một người đàn ông mà cô nhắn tin, gọi điện suốt hơn một tháng. Họ dành cuối tuần trong một khách sạn.

“Nói thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cần gặp mặt trực tiếp. Thực tế cho thấy bạn có thể ghét một ai đó thông qua cách họ nhai nuốt đồ ăn”, cô chia sẻ.

Anna cho biết cô không thích gặp một người lạ thông qua ứng dụng hẹn hò do lo sợ nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chàng trai này là ngoại lệ bởi công việc của anh ta yêu cầu xét nghiệm Covid-19 thường xuyên và thực hiện nghiêm túc các quy tắc phòng dịch.

Xét nghiệm âm tính Covid-19 là yêu cầu tiên quyết trước khi hẹn hò mùa dịch. Ảnh: Pexels.

Laura Khalil (40 tuổi), một nhà sản xuất podcast ở thành phố Detroit, cho biết sống độc thân trong mùa dịch thật khó khăn. Cô cũng không dám tiếp xúc với bố mẹ nhiều vì họ đã lớn tuổi, nằm trong nhóm dễ bị tổn thương.

Tháng 8, Laura quyết định đi hẹn hò lần nữa. Sau một vài buổi hẹn bất thành, cô cũng gặp được một anh chàng tại quán cà phê ngoài trời. Cả hai người không đeo khẩu trang và trò chuyện thoải mái.

Tuy nhiên, sau khi trở về, Laura đi xét nghiệm Covid-19 và tự cách ly tại nhà ít nhất 14 ngày.

“Tôi biết anh ta đang làm việc tại nhà và không ra ngoài đường. Thế nhưng, liệu tôi có thể tin tưởng được anh ấy không? Tôi chỉ có thể đặt ra giả định và hy vọng rằng đối phương không nói dối mà thôi”, cô chia sẻ.