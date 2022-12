Covid-19 có khiến bạn 'hesidating'?

Sau khi trải qua đại dịch, nhiều người bắt đầu hình thành cảm giác này vì họ không muốn mất thêm thời gian.

Hesidating /ˈhezɪtdeɪtɪŋ/ (danh từ): Lưỡng lự khi yêu

Định nghĩa:

Hesidating là thuật ngữ được đặt ra bởi trang web hẹn hò Plenty Of Fish từ cuối năm 2021. Trang này định nghĩa hesidating là cảm giác thờ ơ với việc hẹn hò, bạn không chắc liệu bạn có muốn nghiêm túc hẹn hò hay không vì cuộc sống hiện tại quá bấp bênh.

Một khảo sát của Plenty Of Fish cho thấy khoảng 70% người độc thân đang không chắc chắn về tình trạng hiện tại của bản thân, họ không biết mình muốn tìm kiếm một mối quan hệ bình thường hay mối quan hệ nghiêm túc, có cam kết.

Maria Sullivan, Phó chủ tịch một trang web hẹn hò khác, nói rằng những người có cảm giác do dự khi yêu thường phải đấu tranh nội tâm trước khi bước vào một mối quan hệ. Việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với một người "không lý tưởng" khiến họ sợ hãi, nhất là sau giai đoạn đại dịch vì họ không muốn mất thêm thời gian cho việc hẹn hò.

Có thể nói, đại dịch khiến nhiều người độc thân thêm do dự khi yêu. Trong một số trường hợp, điều này ngăn cản mọi người bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, có cam kết.

Ứng dụng của hesidating trong tiếng Anh:

- If a potential partner seems less interested, they're slow to respond to texts or cancel plans at the last minute, they may be hesidating.

Dịch: Nếu một đối tác tiềm năng có vẻ ít quan tâm, chậm trả lời tin nhắn hoặc hủy kế hoạch vào phút cuối, có thể họ đang do dự khi yêu.

- When a match goes from seeming very happy and excited to talk or hang out to communicating in a manner that feels dry, short, and uninterested, there's a good chance they are hesidating.

Dịch: Khi đối tác chuyển từ sự vui vẻ, hào hứng lúc nói chuyện, đi chơi qua kiểu giao tiếp khô khan, cụt lủn, thiếu hứng thú, rất có thể họ đang do dự khi yêu.